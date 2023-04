Flexwerk-app Temper noemt vakbonden ‘boomers’, maar wil volgens FNV juist terug in de tijd

‘OK Boomer.’ Wie ooit gebruikmaakte van de diensten van Temper ontving eerder deze maand een mailtje met die spottende titel. Mikpunt van hoon: de ‘oudjes’ van FNV en CNV. Die vakbonden willen namelijk via de rechter afdwingen dat (jonge) zelfstandigen bij Temper dezelfde rechten krijgen als uitzendkrachten.

Het in 2015 opgerichte Temper verbindt via een app freelancers met opdrachtgevers, veelal uit de horeca. Volgens Temper hielp het zo gebruikers aan honderdduizenden klussen. Het platform vindt zichzelf uitdrukkelijk geen uitzendbureau. Het beschouwt zichzelf meer als een soort doorgeefluik tussen vraag en aanbod.

Maar CNV en FNV vechten die status als bemiddelingsplatform aan. Volgens hen is er sprake van schijnzelfstandigheid. Met de rechtszaak die de vakbonden in oktober 2020 startten, proberen ze gebruikers van de app te verzekeren van rechten op, bijvoorbeeld, vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte.

Wel of geen uitzendbureau

Ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde in 2021 dat Temper in feite een uitzendbureau is. Bij die conclusie woog voor de inspectie onder meer mee dat Temper kan beïnvloeden welke klussen gebruikers krijgen en hoe hoog de betaling voor die klussen is. Temper vond dat het onderzoek van SZW te beperkt was en vol fouten stond.

Vorig jaar oordeelde de rechter dat FNV en CNV een ‘collectieve actie’ mogen voeren tegen Temper. Daarmee werden de vakbonden de exclusieve belangenbehartigers van mensen die via het platform werken of werkten. Temper kreeg nog wel de kans om tot 30 april van dit jaar gebruikers en voormalige gebruikers zich bij de rechter uit te laten spreken tegen deze belangenbehartiging.

Vandaar het huidige tegenoffensief van het platform, dat het voert via mails en op internet. In een filmpje op de Temper-website vertelt TikTokker en voormalig Temper-gebruiker Victor van Bindsbergen waarom de vakbonden fout zitten: “Me nu laten beschermen door de FNV voelt een beetje als seks hebben met een condoom terwijl ik een drieling wil.”

Vicevoorzitter van FNV Zakaria Boufangacha vindt de campagne misleidend. In zijn ogen doet Temper tegen gebruikers van de app alsof ze tegen de rechter kunnen zeggen dat de aanstaande uitspraak geen juridische relevantie voor hen heeft: “En dat is volstrekt ridicuul. De uitspraak moet straks sowieso uitgevoerd worden.”

Vakbonden met een grote oorlogskas

Dat Temper het in zijn tegenaanval heeft over boomers is bedoeld met een knipoog, vertelt medeoprichter Niels Arntz. Ironie dus, om jonge mensen te bereiken. Maar de zaak is hem wel degelijk ernst: “De machtige vakbonden met een grote oorlogskas vinden de jonge mensen die via Temper werken zielig. En dat is nergens voor nodig.”

Daarop verwijst Arntz naar de gemiddelde gebruiker van Temper, die zo’n 23 jaar oud en slechts drieënhalve maand actief is. Tachtig procent van de gebruikers zou minder dan 38 uur per maand werken. Het zijn voornamelijk bijverdieners, stelt Temper, die de vrijheid van het platform juist waarderen en niet zitten te wachten op meer rechten of plichten.

“Platte marketing”, verzucht Boufangacha. “Temper probeert de publieke opinie te beïnvloeden door te doen alsof wij niet meer van deze tijd zijn. De echte reden is dat ze in paniek zijn. Ze hebben het politieke tij tegen en de arbeidsinspectie heeft al gezegd dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Ze maken nu gewoon misbruik van een maas in de wet. Als elk bedrijf dat zou doen belanden we weer in een soort negentiende eeuw, met dagloners.”

Dat FNV onlangs een rechtszaak over schijnzelfstandigheid won van maaltijdbezorger Deliveroo maakt Arntz niet zenuwachtig, zegt hij. Temper zou in tegenstelling tot Deliveroo niet bepalen welke klus je wel of niet moet aannemen, en je kunt er onderhandelen over het tarief. “Dit wordt een heel belangrijke stap in de vertegenwoordiging van jonge mensen.”

