Fiscus weigert toeslagenouder te compenseren voor gederfde inkomsten

De Belastingdienst weigert een toeslagenouder uit het Gelderse Westendorp te compenseren voor de schade die haar gezin leed doordat het bedrijf van haar man in 2014 failliet ging.

Volgens de fiscus is er namelijk geen aantoonbaar verband tussen de tienduizenden euro’s aan onterechte toeslagenschuld die Kristel de Waal en haar partner destijds hadden, en het failliet gaan van hun bezorgbedrijf dat pakketjes bezorgde in de Achterhoek.

Dat is opmerkelijk, want ten tijde van dat faillissement zag de Belastingdienst dat verband wel degelijk. Dat staat in gespreksverslagen uit 2014. Mede vanwege de persoonlijke toeslagenschulden zou het bezorgbedrijf ‘niet levensvatbaar’ meer zijn, zo kreeg De Waal toen van de fiscus te horen tijdens een huisbezoek.

Door de toeslagenaffaire zijn gedupeerde ouders vaak veel inkomsten misgelopen, bijvoorbeeld doordat zij hun baan of bedrijf verloren door stress en tijdgebrek. Voor compensatie van dit soort gederfde inkomsten moeten zij een oordeel aanvragen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

In bezwaar

Die weigert De Waal nu al tot tweemaal toe uit te betalen, met als reden dat het faillissement ‘niet kan worden toegerekend aan de toeslagenaffaire’. De Waal is daartegen in bezwaar gegaan, en heeft daarnaast het gespreksverslag opgevraagd dat twee Belastingambtenaren opstelden na een huisbezoek in mei 2014. Dit was net voordat het bedrijf van de familie failliet ging.

Uit het gespreksverslag blijkt dat de fiscus destijds wél een verband zag tussen de problemen in het bezorgbedrijf van De Waal en haar problemen met toeslagen.

Zo zaten twee van de zeven jonge kinderen weer zonder oppas thuis doordat de kinderopvangtoeslag was stopgezet, noteerde één van de ambtenaren. Dat ‘belemmert haar in de tijd die zij kan steken in de onderneming’, schreef hij. Even verderop staat dat ‘zeker de kwestie Toeslagen een essentiële rol [speelt] in de vraag of men de huidige onderneming zal voortzetten’.

De andere ambtenaar noteerde na het huisbezoek: ‘eigenlijk rest alleen een faillissement’. Als één van de argumenten daarvoor voert hij aan dat ‘waarschijnlijk de toeslagenschuld enorm [zal] groeien’.

De CWS heeft dit gespreksverslag na zijn eerste afwijzing toegestuurd gekregen, maar bleef zonder verdere uitleg bij het eerdere besluit om de compensatie af te wijzen. De Waal wacht momenteel op de uitkomst van de bezwaarprocedure, overigens al sinds december 2021.

Enkele dagen nadat Trouw vragen stelde over haar casus, kreeg De Waal bericht dat de CWS er tijdens ‘een interne kwaliteitscontrole’ achter was gekomen dat haar vorige besluit ‘onvoldoende gemotiveerd was’, en dit wil rechtzetten.

Het is niet duidelijk of De Waal alleen meer uitleg krijgt over de afwijzing van haar compensatie, of dat er ook daadwerkelijk enige vorm van compensatie voor haar failliete bedrijf komt.

De Belastingdienst laat weten niet op individuele gevallen in te mogen gaan. Ondernemers worden wel degelijk geholpen met hun zakelijke schulden, zegt een woordvoerder er in algemene zin over. Schade die hun onderneming heeft geleden kan gewoon worden meegenomen bij het bepalen van de totale compensatie, legt hij uit.

Speciaal team

Hij wijst verder op een speciaal team dat sinds maart vorig jaar proactief ondernemers benadert met forse bedrijfsschade. Dat team heeft in totaal zo’n 1000 ondernemers in beeld, waarvan 371 al geholpen zouden zijn met hun zakelijke schulden.

Maar volgens De Waal is zij zeker niet de enige ex-ondernemer met problemen. “Ik heb onlangs een besloten Facebookgroep opgericht, en die telt al meer dan honderd erkend gedupeerden met een onderneming”, zegt ze. De Waal zit in het officiële Ouderpanel, en spreekt daardoor veel andere gedupeerden.

“Het gaat mij dan ook niet alleen om mijzelf, dit speelt bij veel meer mensen. Steeds krijgen ze te horen: ‘dat uw bedrijf destijds verlies leed kwam niet door de toeslagenaffaire’. Terwijl dat dan wel zo was.”

De woordvoerder van het ministerie van financiën zegt nog wel dat het ministerie in gesprek blijft met het Ouderpanel over dit thema. “Wij willen samen met de adviezen en ideeën van het Ouderpanel bekijken wat we nog meer kunnen doen voor gedupeerde ouders met onderneming.”

