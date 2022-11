Fietsers in Groningen krijgen eindelijk hun beloofde groene golf

De drukknop bij het stoplicht toont de hiërarchie in het verkeer: fietsers moeten afstappen, drukken en in de regen wachten tot de autostroom stopt. Een automobilist krijgt vanzelf en op veel locaties sneller groen. Ook links afslaan gaat in een auto soepel, maar vergt op de fiets vaak twee rode stoplichten.

“We moeten af van dit denken vanuit auto’s”, zegt adviseur Smart Mobility Marcel Willekens van DTV Consultants. Hij helpt gemeentes bij het opstellen van een Nota Verkeerslichten en daarin vindt nu een doorbraak plaats. Want ondanks allerlei beleid om fietsen en lopen te bevorderen, bepaalt in de praktijk het ouderwetse ‘autodenken’ nog de technische verkeersregels. En daarmee dominantie en plezier, weet Willekens.

Wachten van fietsers vaak onzichtbaar

Door de hiërarchie met de auto aan de top, is oversteken voor fietsers vaak lastig of blijft hun stoplicht op rood als auto’s of tram al wel wegrijden. Willekens: “Wat ook meespeelt is dat een file van zes auto’s 40 meter inneemt en visueel meer indruk maakt dan een kluitje van zes fietsers voor rood.” Het wachten van fietsers blijft vaak onzichtbaar.

“Meer en langer groen geven voor fietsers is simpel, maar heeft als neveneffect dat de wachtrij voor automobilisten groeit”, vervolgt hij. “Toch moeten we ergens beginnen. Dus zoek ik dappere wegbeheerders en wethouders die aan de stadsranden de duimschroeven voor auto’s aandraaien, en zeggen: ‘Dit is waar we voor gaan’.”

Veel gemeentes – zoals Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, Zoetermeer en Gouda – gaan nu over van incidenteel gebruik van verkeerslichten om fietsen te bevorderen naar een integrale aanpak voor meer fietsplezier. Koploper met ambities voor korte wachttijden voor fietsers is volgens Willekens verkeerswethouder Philip Broeksma in Groningen. Daar zijn de meeste van de omstreden drukknoppen allang weggehaald en krijgen fietsers op diverse kruispunten tegelijk groen.

Grote winst voor fietsers

Maar zelfs in die stad is nog winst te behalen door de fietswachttijd voor rood te bekorten. “Als wij de nieuwe Nota Verkeerslichten daar volgend jaar gefaseerd invoeren, gaan fietsers in Groningen de grote winst zien. Hun wachttijd gaat fors omlaag”, voorspelt Terry Albronda.

Hij is adviseur Smart Mobility in die gemeente. “Verkeerslichten kunnen de papieren voorrang voor fiets, voetganger en ov omzetten naar ‘echte’ tijdwinst. Steeds meer steden willen de autologica doorbreken”, beaamt hij.

Albronda schreef mee aan een leidraad waarmee gemeentes stap voor stap hun verkeersmanagement kunnen bepalen en het effect meetbaar maken. “Verkeerslichten zijn heel belangrijk om je prioriteiten in de praktijk te organiseren. Je kunt kijken waar een belangrijke fietsroute loopt, die je vervolgens meer groen licht geeft.” Een Nota Verkeerslichten geeft houvast voor technische ambtenaren als straks automobilisten gaan klagen. Het antwoord is dan eenvoudig: ‘We hebben afgesproken dat op deze locatie de fiets voorrang krijgt’.

De auto is niet meer de heilige koe

Groningen was in de jaren zeventig ook al koploper: het beëindigde doorgaand autoverkeer door de stad in kwarten op te delen. Waarom duurt het vijftig jaar eer stoplichten voor fietsers worden ingezet? Albronda: “Nederland legde aanvankelijk vooral infrastructuur zoals fietspaden aan. Daarna was het zaak fietsenstallingen te bouwen.” Nu is door hittestress en klimaatopwarming de vraag hoe je in de stad prettig kunt verblijven. Dat vergt ruimte, en de auto is niet meer de heilige koe van vroeger.

Inwoners stemmen met hun trappers, zegt Albronda: “In Groningen is ruim de helft van alle vervoer fietsen. Dat willen we blijven faciliteren en daar durven we nu echt de verkeerslichten voor in te gaan zetten.” De trend wordt dat bezoekers hun auto aan de stadsrand op P&R-locaties achterlaten. Albronda: “Dat is een lange ommezwaai die je kunt aanmoedigen door auto’s in de stad minder lang groen licht te geven.”

Fietsers kunnen sinds vorig jaar in Eindhoven klagen over stoplichten. De klachten en opmerkingen zijn verzameld in een verkeerslichtenkaart. “Zo krijg je communicatie op gang en hoor je over problemen”, zegt adviseur Willekens. De huidige generatie slimme verkeerslichten kent nog veel meer opties om fietsplezier te bevorderen, zoals meer groen als het regent of als er een kluitje fietsers staat. Brabant gaat experimenteren met een camera die 100 tot 150 meter vóór het stoplicht hangt. “Als je dat beter afstelt, hoeven fietsers helemaal niet meer te stoppen”, zegt Willekens.

