Festivals digitaliseren hun muntjes, maar dat gaat nog niet altijd goed

Het recept voor de meeste festivals ligt redelijk vast. Een volle camping, een brandende zon, harde muziek. Ook de papieren of plastic muntjes voor bier zijn niet weg meer te denken.

Of toch wel? De digitale munt maakt een opmars. Grote festivals zoals Sziget (Hongarije), Tomorrowland (België) en Graspop (ook in België), hebben al even geleden afscheid genomen van het fysieke muntje. Andere, zoals het Belgische Rock Werchter, introduceren zo’n digitale vervanger dit jaar voor het eerst.

De overstap past in een bredere trend waarin festivals het milieu minder willen, of mogen, belasten. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) heeft wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen al verboden op festivals vanaf 2024. Verschillende organisaties doen nu dus zelf fysieke muntjes in de ban en noemen daarbij het milieu als een van de redenen.

Polsbandje met chip

Hoe werkt de digitale munt? Bij Rock Werchter krijgen festivalgangers een polsbandje, tevens de ‘sleutel’ om het festival binnen te komen. Dat bandje heeft een chip. Hier kan je de coins op zetten, zoals Rock Werchter de digitale munten noemt, om er vervolgens mee te betalen. De coins zijn te kopen bij de kassa’s of door een QR-code te scannen met een mobiel. Het geld dat na het festival nog op het polsbandje staat, is terug te krijgen. Daarvoor moet dan wel 3,50 euro voor worden betaald.

Niet iedereen is fan van de digitale munt. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, maar de meningen zijn verdeeld, blijkt uit de reacties onder een post van het Belgische festival om de nieuwe betaalmethode aan te kondigen. ‘Wederom een downgrade van het festival’, staat er bijvoorbeeld. En ook: ‘lang leven de bonnekes’.

Mensen geven vooral aan dat het minder praktisch is. Het netwerk is niet altijd goed genoeg om digitale munten te gebruiken, zijn de ervaringen bij eerdere evenementen.

Gratis bier bij storing

Dat is voor de organisatie overigens ook nadelig. Als bezoekers door een storing een uur lang niets kunnen kopen, loopt de organisatie omzet mis. Dat is geen theoretisch gevaar. Vorig jaar ontstond er bij het Sterren Muziekfeest in Waalwijk een storing waardoor mensen geen drank konden bestellen. Uiteindelijk besloot de organisatie het bier dan maar gratis uit te delen.

Daarnaast klagen mensen op Instagram dat de rijen langer worden, omdat iedereen individueel zijn eigen drankje moet betalen met zijn polsbandje. Sommige festivals, waaronder Rock Werchter, hebben daar iets op gevonden: een groep kan gezamenlijk munten kopen en die op een gedeelde pas zetten.

Voordelen die mensen op sociale media noemen is dat je de muntjes in ieder geval niet kan kwijtraken. Dat heeft ook voor de natuur voordelen. De verloren plastic schijfjes blijven niet zwerven op het festivalterrein.

