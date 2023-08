Ferrari-familie wil nu de gezondheidszorg vooruitbrengen en steekt veel geld in Philips

De familie Agnelli is bekend van Fiat, Ferrari en Juventus, maar voortaan ook van Philips. Het investeringsbedrijf van de Italiaanse familie, genaamd Exor, heeft voor 2,6 miljard euro een belang van 15 procent gekocht in het Eindhovense concern voor gezondheidstechnologie.

Het was Giovanni Agnelli die eind negentiende eeuw het autobedrijf Fiat oprichtte, de Fabbrica Italiana Automobili Torino. Hij bouwde een industrieel conglomeraat op en bezorgde zijn nakomelingen veel fortuin en invloed.

Zo werd Gianni Agnelli, de kleinzoon die Fiat in de tweede helft van de vorige eeuw moderniseerde, de ongekroonde koning van Italië genoemd. Bij zijn overlijden in 2003 bezochten duizenden Fiat-werknemers het hoofdkantoor in Turijn. Een jaar later overleed zijn broer en Fiat-president Umberto Agnelli, en nam de jongere generatie het over.

Juventus

Spraakmakend is bijvoorbeeld Andrea Agnelli, de zoon van Umberto, die in 2010 voorzitter werd van Juventus. Zoals Philips historisch verbonden is met PSV, zo heeft de familie Agnelli sinds honderd jaar nauwe banden met deze voetbalclub uit Turijn.

Andrea Agnelli als voorzitter van Juventus in 2019 tijdens een wedstrijd. Beeld AFP

Andrea Agnelli maakte de club met negen kampioenschappen op rij weer succesvol. Maar hij kwam ook in de problemen doordat hij kaartjes regelde voor de maffia. Verder werd het eeuwfeest verstoord doordat Juventus financieel valsspeelde en daarvoor werd gestraft. Om die reden kondigde Agnelli vorig jaar zijn vertrek aan. Begin dit jaar maakte hij ook bekend te stoppen als bestuurslid bij autoconcern Stellantis en bij Exor. Dit is de holding waaronder beroemde bedrijven en merken zijn verzameld.

Exor aan de Zuidas

Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Amsterdamse Zuidas. Net als Philips behoort Exor tot de AEX, de index van de 25 grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. De familieleden controleren Exor via het private bedrijf Giovanni Agnelli B.V.

Ferrari is volgens Exor het waardevolste bedrijf uit de portefeuille. In de jaren zestig van de vorige eeuw begon de succesvolle samenwerking met raceauto-ondernemer Enzo Ferrari. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van ruim 5 miljard euro en maakte het bijna 2 miljard euro winst.

Twee jaar terug werd Exor de grootste aandeelhouder van Stellantis, het autoconcern dat ontstond na de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en de Groep PSA, de producent van Peugeot, Citroën en Opel. Dit bedrijf had vorig jaar een omzet van bijna 180 miljard euro.

De familie Agnelli is ook in andere sectoren actief, zoals media, energie en vastgoed. Zo heeft Exor bijvoorbeeld een aanzienlijk belang in het tijdschrift The Economist.

Wereldwijde vergrijzing

Daar is nu de zorg bijgekomen. Vorig jaar stak de familie Agnelli al een miljard euro in deze sector. John Elkann, CEO van Exor, kleinzoon van Gianni en achter-achterkleinzoon van de Fiat-oprichter, gaf toen al aan meer werk te gaan maken van zorg. Reden is de wereldwijd toenemende vergrijzing, schreef hij in het jaarverslag, waardoor de zorgkosten in veel landen gaan stijgen. Exor ziet daar mogelijkheden om rendement te behalen.

De familie nam een groot belang in LifeNet, een Italiaans bedrijf dat ziekenhuizen en poliklinieken beheert. Ook hier duiken de snelle voertuigen op: sinds het voorjaar sponsort LifeNet een motorraceteam in de MotoGP en stelt het dokters en fysiotherapeuten beschikbaar aan coureurs.

Verder investeert de familie in gentherapie, in robotsystemen om medicijnen te produceren en in digitale zorgmiddelen, zoals apparaten om patiënten op afstand te monitoren. Philips sluit daar goed op aan.

Een operatiekamer bij Philips Healthcare in de fabriek in Best. Hier worden innovaties ontwikkeld. Beeld ANP / LEX VAN LIESHOUT

Stabiele partner

Philips heeft roerige tijden achter de rug door de problemen met de apparatuur voor slaapapneu. Dat kostte veel geld en zorgde voor imagoschade. Exor wordt nu gezien als een stabiele partner voor de toekomst.

Afgesproken is dat Exor aandeelhouder blijft op de lange termijn, en dat het tot maximaal 20 procent van de Philips-aandelen mag kopen. Exor mag één lid voordragen voor de raad van commissarissen van Philips.

Feike Sijbesma, voorzitter van de raad van commissarissen, zegt Exor te verwelkomen als langetermijninvesteerder. “Ze hebben een succesvolle staat van dienst en een duidelijke strategie om te groeien en zich te ontwikkelen in de gezondheidszorg en technologie. De substantiële investering van Exor onderstreept hun vertrouwen in de transformatie van Philips tot een technologiebedrijf voor de gezondheidszorg.”

