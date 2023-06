Farmers Defence Force weer op de trekker naar Den Haag. ‘Overleg weigeren kan slim zijn’

Met een colonne trekkers en wapperende spandoeken wil Farmers Defence Force (FDF) donderdag naar Den Haag. Het overleg tussen vertegenwoordigers van de agrariërs over een landbouwakkoord is formeel voorbij. Dus laten de boze boeren die niet aan dat gesprek wilden meedoen weer van zich horen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het mislukken van de gesprekken. Op het laatste moment durfde boerenorganisatie LTO toch niet een handtekening te zetten, tot teleurstelling van het kabinet, natuurorganisaties en clubs van jonge en biologische boeren. Toch waren de gesprekken niet helemaal voor niks. Het kabinet schrijft nu zelf een visie op de toekomst van de landbouw en kan daarbij eventueel voortborduren op alles wat al over tafel is gegaan.

Ooit een gesloten bolwerk

Ooit was de boerensector een redelijk gesloten bolwerk. Nu opereert er een scala aan organisaties in de branche. Een deel van de boeren, zoals de biologische tak, hanteert uit eigen beweging al strenge regels voor bescherming van de natuur. LTO Nederland is geneigd ook mee te werken aan verduurzaming. Agractie, een groepering die sinds 2019 bestaat, is zeer sceptisch. En Farmers Defence Force is ronduit tegen iedere verandering.

De radicale FDF deed niet mee aan deze onderhandelingen die uiteindelijk zes maanden duurden. FDF vreest dat het kabinet nu zijn eigen gang gaat ondanks de ruime vertegenwoordiging van de nieuwe politieke partij BBB in de provincies en Eerste Kamer. De voorman van FDF, Brabander Mark van den Oever, schetste deze week in een video een doemscenario: “Voedsel wordt drie keer zo duur, boeren zijn van hun land gedreven, het communisme is in aantocht.” De Gelderlander wist gisteren te achterhalen dat vleesbedrijf Compaxo het protest sponsort. Een woordvoerder schetst het belang: “Een kleinere veestapel heeft impact op ons bedrijf.”

Brug tussen boeren en kabinet

Maar er is de afgelopen maanden wel wat veranderd. Ex-VVD-minister Johan Remkes riep het kabinet na de onrust van vorige zomer op om beter naar de boeren te luisteren. “Een landbouwakkoord is er niet gekomen, maar er is wel geprobeerd een brug te slaan tussen boeren en kabinet”, zegt Albert Jan Maat, voormalig voorzitter van boerenorganisatie LTO. “Boerenorganisaties zijn nu in gesprek met hun achterban om te kijken waar we staan en hoe we toch verder kunnen. Het vertrouwen is gegroeid. Farmers Defence Force heeft niet meegedaan aan de gesprekken en is daardoor minder relevant geworden.”

Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict, ziet dat anders voor boeren die weinig tot geen vertrouwen hebben in de overheid. “Dan is het strategisch soms juist slim om niet te praten. Onderhandelen is een manier om invloed uit te oefenen, maar het kan ook op een andere manier. FDF kiest voor het protest. Dat is ook een vorm van invloed uitoefenen. Iedereen weet donderdag dat ze er zijn.”

‘Geen behoefte aan escalatie’

De boerenactiegroep Agractie deed aanvankelijk wel mee aan de gesprekken over het landbouwakkoord, maar verliet de onderhandelingen in maart met slaande deuren. Voorman Bart Kemp vreesde dat het kabinet de boeren te veel beperkingen zou opleggen en dat zij grond zouden moeten inleveren ten gunste van natuur.

Opmerkelijk is dat Kemp nu zegt dat hij weer met het kabinet in gesprek is. “Toen wij opstapten stond de deadline voor een landbouwakkoord op 6 april, maar ik zie dat er daarna meer ruimte is ontstaan waardoor wij het belangrijk vinden om met het kabinet te praten”, is het enige dat hij daarover kwijt wil. Agractie doet donderdag niet mee aan het protest. “Het is belangrijk dat de rust bij de boeren terugkeert. Er is geen behoefte aan escalatie.”

Kabinet komt ná zomer met plannen voor boeren. ‘Geen kopie van landbouwakkoord’

Volgens het mislukte landbouwakkoord moest de veestapel met 30 procent krimpen, maar deed het kabinet ook grote (financiële) concessies. Omdat het overleg is geklapt, komt de ministersploeg met eigen beleid. Na de zomer.



Nu het akkoord is geklapt moet het kabinet opeens zélf landbouwbeleid maken

Na zes maanden vergeefs overleg over een landbouwakkoord, moet de overheid alsnog zelf regie pakken. Dat ligt minder gevoelig dan voorheen.