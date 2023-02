Facebook mag in Nederland dan wat uit de gratie zijn, wereldwijd blijft het een succesnummer

Vraag een Nederlandse jongere naar Facebook en het antwoord zal zijn: dat is iets voor oma. Met Twitter hoef je ook niet aan te komen bij de jongere generatie. Beide sociale platforms hadden in januari 2023 bijna een half miljoen gebruikers minder dan in januari 2022, bleek onlangs uit een enquête van onderzoeksbureau Newcom.

Maar Nederland staat niet model voor de rest van de wereld. Niet wat Facebook betreft, in ieder geval. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, heeft bekendgemaakt dat het aantal gebruikers wereldwijd is toegenomen. Het gevolg van die nieuwe klanten is dat de omzet mee steeg. Adverteerders zien ook dat Facebook er in de laatste drie maanden van 2022 meer gebruikers bij kreeg en dat bedrijven er als de kippen bij zijn om reclame te maken op het sociale platform.

Omzet en winst zijn nog altijd niet wat die zijn moeten, maar de resultaten van Meta waren beter dan analisten op Wall Street hadden verwacht. De omzet kwam 600 miljoen hoger uit dan analisten hadden verwacht, maar de inkomsten zijn nog altijd fors minder dan in 2021. Door de hoge energieprijzen en gestegen loonkosten daalde de winst met bijna de helft, tot 23 miljard dollar.

Ook Donald Trump kan sinds kort weer inloggen

Facebook zal zich ongetwijfeld vasthouden aan de wereldwijde nieuwe aanwas van klanten. Over het hele afgelopen jaar genomen steeg het aantal actieve gebruikers met 4 procent. Alles bij elkaar hebben in de wereld nu 2 miljard mensen een Facebook-account, claimt Meta. Als ook de andere merken van Meta worden meegerekend – naast Facebook zijn dat Instagram en WhatsApp – trekt het bedrijf naar eigen zeggen bijna 3 miljard dagelijks actieve gebruikers. Onduidelijk is hoe het bedrijf omgaat met mensen die wel een account hebben maar dat nauwelijks nog gebruiken. Ook de voormalige Amerikaanse president Donald Trump kan sinds kort weer inloggen. Die was wegens opruiing tijdelijk verbannen van Twitter, Facebook en Instagram, maar moederbedrijf Meta heeft de schorsing van Trump voor die laatste twee sociale platforms opgeheven.

Meta heeft overigens wel meer kopzorgen dan het omgaan met al te fanatieke gebruikers. Het bedrijf ondervindt bijvoorbeeld dat er meer aandacht is voor privacy. Zo bouwde Apple een optie in zijn telefoons waarbij gebruikers kunnen aanvinken dat ze niet gevolgd willen worden door sociale platforms als Facebook. Om gezond en concurrerend te blijven maakte Meta in november al bekend flink te gaan snijden in het personeelsbestand. Het bedrijf is begonnen met het schrappen van 11.000 banen, één op de acht van het totaal aantal medewerkers.

“Vooral door stevige ontslagrondes lijkt het vorige zomer sterk dalende bedrijfsresultaat wat gekenterd”, zegt José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. “Maar de forse investeringen in de zogenaamde metaverse infrastructuur, waar Facebook-baas Mark Zuckerberg ferm op lijkt in te zetten, is een riskante koers die diepe zakken vergt.”

Het bedrijf neemt iets gas terug door economische tegenwind

Het begrip metaverse komt neer op een volgende stap in de virtuele wereld waarin mensen online nog vaker en directer met elkaar in contact kunnen komen. Bij Meta verwachten ze daar veel geld mee te kunnen verdienen – ongetwijfeld hadden ze zich anders ook niet zo genoemd.

Toch neemt het bedrijf iets gas terug in tijden van economische tegenwind. De geplande investeringen om het bedrijf ‘metaverse-klaar’ te maken zijn nog altijd indrukwekkend (voor komend jaar tussen de 89 en 95 miljard dollar), maar het is zo’n 5 miljard minder dan aanvankelijk werd verwacht.

Beleggers waren al blij met de resultaten van Meta. Het aandeel, dat in 2022 heel veel terrein verloor, ging in de zogeheten nabeurshandel (handelen op een markt nadat de reguliere beurshandel sluit) meer dan 16 procent omhoog. Dat kwam ook doordat Meta voor 40 miljard dollar extra aan eigen aandelen gaat inkopen.

