ExxonMobil klaagt EU aan om nieuwe heffing op recordwinst, 25 miljard euro op het spel

Het Amerikaanse ExxonMobil, één van de grootste energie- en oliereuzen ter wereld, klaagt de Europese Unie aan vanwege een nieuw soort belasting op overwinsten in de energiesector. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen van olie en gas door het dak gegaan, waardoor producenten als Exxon, Shell en het Franse Total recordwinsten boekten.

De Europese Commissie gaat een deel daarvan ‘afromen’ om burgers en andere bedrijven te steunen in de energiecrisis, bleek afgelopen najaar. Maar Exxon ziet dit afromen als een illegale belastingmaatregel, en stelt dat de Europese Commissie de heffing nooit op deze manier had mogen instellen.

Tijdelijke maatregel zou ingaan op 31 december

Via twee dochterbedrijven in Nederland en Duitsland is het Amerikaanse bedrijf woensdag naar Het Gerecht in Luxemburg gestapt, een onderdeel van het Europees Hof. Als Exxon slaagt in zijn rechtszaak, en de nieuwe belastingmaatregel van tafel krijgt, kost dat de Europese Unie naar schatting 25 miljard euro aan inkomsten.

Voorlopig gaat de tijdelijke maatregel gewoon in op 31 december, waardoor energiebedrijven 33 procent zullen moeten afdragen over overwinsten in de jaren 2022 en 2023. Exxons financieel topvrouw Kathy Mikells meldde onlangs al dat dit het bedrijf tot 2 miljard dollar kan gaan kosten.

Al vanaf het begin waren er vraagtekens onder experts over de juridische houdbaarheid van de heffing. Belastingmaatregelen zijn normaal gesproken meer iets voor soevereine lidstaten afzonderlijk, en een nieuwe belasting vanuit Brussel moet dus eerst een unanieme goedkeuring krijgen van alle lidstaten. Dat was dit keer niet nodig.

Ten eerste noemt de Commissie het zelf geen belastingmaatregel, maar een ‘solidariteitsbijdrage’. Zij heeft die vervolgens ingevoerd via een soort noodmaatregel, het zogeheten artikel 122. Daarmee kan de Commissie in extreme situaties snel nieuwe wetten afkondigen op het gebied van energie. Het Europees Parlement wordt ermee omzeild, en lidstaten hoeven alleen in meerderheid in te stemmen, niet unaniem.

Maatregel juist contraproductief

Exxon stelt nu dat deze noodmaatregel onrechtmatig is ingezet. Bovendien is de heffing ‘contraproductief’, zegt woordvoerder Casey Norton tegen de Financial Times, die als eerst over de rechtszaak berichtte. Het zou energiebedrijven er namelijk van weerhouden om nog in Europa te investeren, waardoor het continent nog meer dan nu zal moeten leunen op dure import uit andere delen van de wereld.

Hij sluit het interview met de Financial Times af met een dreigement. Op dit moment overweegt Exxon nog nieuwe ‘multimiljarden-projecten’ in de EU, maar ‘of we nog verder gaan investeren hangt voornamelijk af van hoe aantrekkelijk en competitief Europa zal zijn’.

Joost Schmets, van de Vereniging van Effectenbezitters, herkent hierin het verschil tussen Europese en Amerikaanse energiereuzen. “Nóg meer dan een Europees bedrijf als Shell is Exxon gericht op de aandeelhouders. Natuurlijk, Shell is ook vooral bezig met winst, maar in Europa hebben bedrijven te maken met méér dan alleen hun aandeelhouders. Van hen wordt hier meer verwacht dat ze zich een beetje maatschappelijk opstellen, of ze dat nu leuk vinden of niet.”

In de VS voelen bedrijven die druk minder. Onlangs nog vroeg president Biden aan oliebedrijven om wat van hun gigantische winsten terug te geven aan de maatschappij. “Daarop reageerde Exxons topman met ‘nou, dat doen we ook, door dividend aan onze aandeelhouders uit te keren’”, zegt Schmets.

Eerlijke bijdrage leveren

Toch leverden ook Europese branchegenoten felle kritiek op ‘mazzelbelastingen’ die oorlogswinst afromen. Nadat het Verenigd Koninkrijk zo’n maatregel aankondigde, stelde Shell zo’n 25 miljard pond aan investeringen te heroverwegen. Total schaalde zijn Noordzee-projecten direct met een kwart af door de Britse heffing.

De Europese Commissie wacht de zaak, die overigens nog wel een jaar kan duren, rustig af. Ze reageerde woensdag door te zeggen dat de solidariteitsbijdrage wel degelijk rechtmatig is ingevoerd, en dat die ‘ervoor zal zorgen dat de hele energiesector zijn eerlijke bijdrage levert in deze moeilijke tijden’.

Overigens zijn de marktprijzen voor olie en gas inmiddels weer gedaald tot hun niveaus van voor de oorlog. Als dat zo blijft, dan zal de strijd vooral gevoerd worden over de winsten van afgelopen jaar, niet van komend jaar.

Lees ook:

EU zoekt naar maatregelen tegen prijsschok op de energiemarkt

Verschillende Europese landen willen dat de EU maatregelen neemt om de energiecrisis te beteugelen.