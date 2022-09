Extreme zomer vergroot klimaatangst, maar nodigt ook uit tot duurzame actie

De hitte en droogte van de zomer laten mensen niet onberoerd. De klimaatverandering komt tastbaar dichterbij. De angst vertaalt zich niet massaal in ander gedrag, maar er verandert wel iets.

De angst voor de gevolgen van klimaatverandering groeit onder Nederlanders. De hitte en droogte van deze zomer hebben vier op de tien mensen banger gemaakt voor die effecten dan een jaar geleden. Ook over de toekomst zijn zorgen. Ruim zes op de tien mensen met (klein)kinderen vrezen dat de wereld voor hun nazaten minder leefbaar wordt. Wel probeert een flinke groep al minder te consumeren en energie te besparen.

Dit blijkt uit een opiniepeiling die Trouw in augustus liet uitvoeren door bureau Panel Inzicht. In de jongste groep respondenten, 18 tot 34 jaar, is de vrees voor de effecten van klimaatverandering het meest gegroeid: ruim de helft is banger geworden.

Een kleiner minderheid, 12 procent, brengt de zomerhitte niet in verband met klimaatverandering. Voor ruim twee derde is dat wel duidelijk: voor hen wijst het extreme weer erop dat klimaatverandering zichtbaarder wordt. Door de hete, droge zomer vinden mensen dat de overheid meer moet doen tegen opwarming. De helft vindt dat er haast gemaakt moet worden met beleid om de CO2-uitstoot te verlagen.

Meer met vakantie

De toegenomen vrees voor de effecten van klimaatverandering lijkt zich nog niet sterk te vertalen in ander gedrag. Zeven op de tien ondervraagden zeggen hun vakantieplannen voor volgend jaar niet zullen te veranderen nu het in Nederland en de rest van Europa zo heet en droog is geweest. En 72 procent denkt over vijf jaar nog steeds een auto te hebben. De helft verwacht dan nog net zo vaak of meer met vakantie te gaan.

Volgens omgevingspsycholoog Thijs Bouman is dat niet zo gek. “Mensen zijn bezorgd, blijkt ook uit andere onderzoeken. Maar de vertaalslag naar meer actie is niet altijd even duidelijk.”

Dat is niet per se onwil, zegt Bouman. “Mensen weten soms niet hoe en wat te doen en of het zin heeft. Ze zijn bovendien gewoontedieren. Daarnaast onderschatten burgers wat anderen aan duurzame actie doen.”

Dat blijkt een flinke groep te zijn. Bijna de helft zegt nu al te consuminderen, oftewel minder spullen te kopen en gebruiken om de aarde en het klimaat minder te belasten. Nog eens 28 procent zegt het wel te proberen, maar het lastig te vinden.

Twee keer per week vlees eten

Van de ondervraagden verwacht 47 procent over vijf jaar nog maximaal twee keer per week vlees te eten, 45 procent denkt dat vaker zullen te doen. Datzelfde half-om-halfbeeld is ook te zien bij kleding en vliegen. Zo verwacht 47 procent over vijf jaar veel minder kleding te zullen kopen, 42 procent ziet dat niet gebeuren. En maximaal één keer per drie jaar vliegen? Een reëel toekomstbeeld voor vier op de tien. Daar staat tegenover dat ongeveer net zoveel mensen zichzelf die beperking niet opleggen.

De hoge energieprijzen zetten burgers behoorlijk aan tot duurzame maatregelen. Ruim 80 procent heeft al op de een of andere manier energie bespaard. Ruim vier op de tien mensen hebben afgelopen jaar iets aan hun huis gedaan om minder energie te verbruiken.

Ruim de helft daarvan isoleerde muren, vloer of dak. Bijna 60 procent heeft zonnepanelen aangeschaft. Korter douchen doen zelfs acht van de tien mensen die probeerden minder energie te verbruiken. De helft pakt minder vaak de auto.

Klimaatvervuilende kolen

De energiecrisis zet overheden voor dilemma’s. Nu Russisch gas niet meer gewenst is, komen wellicht klimaatvervuilende kolen weer in beeld, of de Groningse gaskraan. Die laatste optie zou van 36 procent van de Nederlanders tijdelijk weer mogen, ongeveer net zo’n groep heeft geen probleem met nieuwe gasvelden aanboren in de Noordzee. Jongeren, tot 34 jaar, voelen daar minder voor dan vijftigplussers.

Tijdelijk meer kolen stoken vinden minder mensen een goed idee: 19 procent. Bedrijven verplichten tot energiebesparing kan met 56 procent op de meeste steun rekenen.

