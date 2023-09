Extra tijd voor Brabantse koeienboeren, maar niet voor kippen- en varkenshouders

Eerst was 2022 het jaar van de waarheid. Toen werd het 2024. En nu is 1 januari 2026 de nieuwe ultieme deadline waarop melkveehouders in de provincie Noord-Brabant hun oude stallen vernieuwd moeten hebben. Dat heeft de provinciecoalitie van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant afgesproken in een nieuw bestuursakkoord. Varkens- en pluimveehouders moeten al wel op de eerder afgesproken datum van 1 juli 2024 aan strengere voorwaarden voldoen.

Voor koeien en kalveren zijn er nog altijd geen stalsystemen beschikbaar die zich hebben bewezen in de strijd tegen stikstofuitstoot, concludeert de nieuwe coalitie. Daarom schuiven de partijen de deadline nog maar een keer met anderhalf jaar op. Logisch misschien, maar voor de coalitiepartijen ook een bittere pil. Juist de kern van deze coalitie – VVD, GroenLinks, PvdA en D66 – wilde in de vorige bestuursperiode niet dralen, maar doorpakken. De vier partijen vormden toen een coalitie met het CDA, die in 2019 sneuvelde omdat de christendemocraten wilden dat boeren langer de tijd kregen.

Die haast is ook nu niet verdwenen, leggen de partijen in het nieuwe coalitieakkoord uit. Want schonere stallen zijn hard nodig om te zorgen dat er in Brabant überhaupt nog iets kan worden gebouwd of ontwikkeld. ‘De mindere prestatie van stalsystemen slaat een gat in het door de provincie vastgestelde stikstofafnamepad en in het draagvlak voor deze maatregelen’, concluderen zij.

Stallendeadline

Als Brabant de deadline zou laten varen, zijn juist óók boeren de klos, redeneren de partijen. ‘Er worden regelmatig intrekkingsverzoeken voor economisch gezonde Brabantse bedrijven ingediend’, schrijven zij. Daarmee doelt de coalitie met name op milieuorganisatie MOB. Die probeert via de rechter de natuurvergunningen van bestaande bedrijven te laten intrekken, waardoor zij zouden moeten stoppen. ‘Het schrappen van de deadline slaat onze juridische verweerlijn daartegen onderuit’, schrijven de partijen in het akkoord. De partijen zinnen daarom ook nog op aanvullende maatregelen die het stikstofgat moeten dichten. Dat pakket moet begin volgend jaar klaar zijn.

De discussie over de Brabantse ‘stallendeadline’ kent een lange voorgeschiedenis. In 2017, nog voor de stikstofcrisis landelijk een groot thema werd, probeerde de provincie de uitstoot al te beteugelen met forse maatregelen in de agrarische sector. Boeren moesten binnen vijf jaar hun stallen van meer dan vijftien of twintig jaar oud hebben vervangen door een ‘emissiearm’ systeem. Die technieken waren toen veelal nog niet beschikbaar; de verwachting was evenwel dat die schonere stallen door innovatie binnen enkele jaren beschikbaar zouden komen.

Dat valt in de praktijk tegen. Veel innovatieve systemen doorstonden de eerste toets der kritiek. Maar in de praktijk werken ze vaak minder goed, of zelfs niet, blijkt uit een aantal recente onderzoeken. Rechters oordeelden al een aantal keren dat boeren en provincies er niet vanuit mogen gaan dat zo’n stal ook daadwerkelijk de op papier beloofde stikstofwinst oplevert. Daardoor is de stikstofreductie van dit soort emissiearme stallen juridisch nu in feite niks waard. Bovendien is het voor boeren natuurlijk weinig aantrekkelijk om gedwongen te investeren in een systeem dat niet (goed) werkt.

Lees ook:

Brabant zit voorlopig nog op slot, ook als veel piekbelasters zich laten uitkopen

De provincie Noord-Brabant gaat een fors ondersteuningsteam optuigen om boeren én gemeenten te helpen. Toch lijkt het moment dat Brabant van het stikstofslot kan nog lang niet in zicht.