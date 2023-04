Extinction Rebellion: ‘Met nazi metaforen en oproepen tot geweld gaat Tata grenzen over’

Extinction Rebellion is geschokt over de uitspraken van medewerkers van Tata Steel. In een WhatsAppgroep met een deel van de ondernemingsraad van Tata en een besloten Facebookgroep doen medewerkers grove uitspraken over klimaatactivisten die maandag demonstreren bij de fabriek.

Tientallen leden van Kappen met Kolen houden maandag tot ergernis van de medewerkers van Tata een ‘die-in’ bij de ingang van Tata. Ze gaan als ‘lijken’ op de grond liggen. Medewerkers reageren hierop in een WhatsApp groep, waar onder meer vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad Gerrit Idema aan deelneemt. Screenshots van de onderlinge communicatie zijn in bezit van het Noordhollands Dagblad.

‘Waterkanon op groene terroristen’

In reactie op het nieuws van de die-in, schreef Idema in de WhatsAppgroep: ‘Gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken.’ Iemand anders reageert met ‘Arbeit macht Frei.’ Weer een ander lid van de ondernemingsraad vraagt: ‘Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen’, met een plaatje van een lijkkist. In een reactie biedt Idema op zondag zijn excuses aan voor de berichten.

Ook in een Facebookgroep van de fabriek schrijft een medewerker van Tata: ‘Waterkanon erop bij die groene terroristen’. Er worden meer gewelddadige suggesties toegevoegd. Iemand stelt voor om het spoor waar de activisten op willen gaan zitten onder stroom te zetten. “Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood”, reageert een andere collega.

Directie Tata keurt berichten af

“We zijn in shock door de uitspraken”, zegt Pim de Vleeschhouwer van Extinction Rebellion. “Mensen mogen kritisch zijn, maar met nazi metaforen en oproepen tot geweld gaan ze grenzen over.” De Vleeschhouwer is teleurgesteld in de medewerkers. “We zijn samen met Kappen met Kolen in gesprek met medewerkers van Tata. We zitten in de overleggen zelfs aan tafel met een van de medewerkers die de extreme berichten stuurde.”

De Vleeschhouwer geeft aan dat de actiegroepen mail hebben gekregen van Tata met excuses voor de gelekte berichten. Inmiddels heeft het bestuur ook afstand genomen van de uitspraken. “De medewerkers van Tata zeggen dat ze willen kappen met kolen en open staan voor de groene transitie. En nu lekt dit uit. Het laat zien dat er geen respect is voor onze missie.”

Actie maandag gaat door

De die-in actie van Kappen met Kolen op maandag gaat door, bevestigt De Vleeschhouwer. De burgemeester van de gemeente Velsen Frank Dales hoopt dat de actie ‘van alle kanten vreedzaam verloopt’. Hij heeft contact met de actiegroep van Kappen met Kolen, Tata Steel en de politie, zegt het Noordhollands Dagblad.

De directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel zeggen ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van de uitspraken die medewerkers hebben gedaan en keuren het af. “Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren. Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden”, aldus Hans van den Berg, topman van Tata Steel Nederland, in een verklaring.

De Vleeschhouwer: “We staan nog steeds open naar de werknemers van Tata. We moeten allemaal zo snel mogelijk over naar klimaatneutraal. Daar zijn uiteindelijk Tata Steel en de overheid verantwoordelijk voor.”

Lees door:

Iedereen bemoeit zich met de vergroening van Tata Steel

De onrust rondom de staalgigant aan de IJmond groeit. Voor 2030 zegt het bedrijf het eerste groene staal te kunnen maken. Maar omwonenden en milieuorganisaties willen dat de ergste vervuiling zo snel mogelijk stopt.