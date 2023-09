Extinction Rebellion-leden van het eerste uur. ‘Dit is niet mijn hobby. Ik wil mijn oude leventje weer oppakken.’

De eerste beelden van Extinction Rebellion in 2018, demonstranten die een reeks bruggen blokkeerden in hartje London, maakten grote indruk op Paul en Sandra. Kort daarna ging Hendriksen naar de eerste bijeenkomst van de Nederlandse tak van deze nieuwe klimaatbeweging.

“Op die beelden in Engeland waren ‘gewone’ mensen te zien. Dat prikkelde mij om verder in de beweging te duiken. De eerste bijeenkomst was in een bescheiden zalencomplexje in Den Haag. Met zo’n honderd man, voornamelijk jongeren en studenten, namen we plaats aan vergadertafels en begonnen we van alles te regelen”, vertelt Hendriksen.



Doordat zij een tijdje in het ziekenhuis moest liggen kon Van Eerden niet bij die eerste bijeenkomst zijn. Zodra haar gezondheid het weer toeliet, meldde ze zich aan. Vrij snel daarna hielp ze mee met een actie organiseren. “Mijn eerste XR-acties waren de zwermblokkades in Amsterdam. Daar blokkeerden we met kleine groepjes kruispunten voor een aantal minuten. Ik had al wel eerdere actie-ervaring bij andere demonstraties, maar dit was de eerste keer dat ik iets organiseerde. Spannend, maar erg leerzaam.”

Arrestaties

Sindsdien hebben beiden tal van acties georganiseerd en aan nog meer meegedaan. Van Eerden schat haar bijdrage tot boven de vijftig acties, al geeft ze toe dat ze de tel is kwijtgeraakt. Hendriksen gokt rond de veertig acties. Vaak hebben ze een ‘niet-arrestabele rol’, als organisator bijvoorbeeld, maar de binnenkant van een politiebusje is voor beiden niet meer onbekend.

“Tijdens een demonstratie in Den Haag werd ik voor het eerst gearresteerd. Ik vond dat super spannend. Ze hadden niet genoeg cellen, dus werden we met z’n allen in een gezamenlijke cel gestopt. Dat was niet zo erg, het was wel een gezellige kennismaking met de politie”, lacht Hendriksen. “Als je mij voor die demonstratie zou zeggen dat ik binnen een paar jaar twintig keer gearresteerd zou worden, zou ik je vierkant uitlachen. Nu is dat gewoon onderdeel van mijn leven.”

Ondanks aan vele acties te hebben bijgedragen, reageert Van Eerden bescheiden. “Ik zou mezelf niet onderdeel van de harde kern noemen, eerder een oudgediende. Onze organisatie is plat, het maakt niet uit hoe lang je meeloopt. Je kunt tijdens je eerste keer net zoveel bijdragen als iemand die al langer meedoet.”

Het aantal mensen dat meedoet, wordt steeds groter. ‘Groeistuipen’, noemt Hendriksen het. Het ‘scharniermoment’ dat de beweging meer belangstelling kreeg, is volgens hem te danken aan de mensen die soep op een schilderij van Van Gogh gooiden. “Dat waren wij niet, dat was Just Stop Oil. Toen merkten we dat ze bij talkshows en andere media op zoek waren naar een Nederlandse klimaatbeweging die vergelijkbaar was qua radicaliteit in acties. Toen kwamen ze bij ons uit en werden we opeens erg vaak uitgenodigd.”

Uitputting

De permanente demonstratie gaat geen gemakkelijke worden. Beiden gaan er met gezonde spanning heen. Hendriksen: “Ik ga samen met mijn gezin demonstreren. Mijn kinderen zijn de belangrijkste motivatie om dit te doen. Om te redden wat er te redden valt.”

“Het gaat héél uitputtend worden”, verwacht Van Eerden. Ze vertelt dat ze het weekend er sowieso bij is, doordeweeks wordt volgens haar wat lastiger omdat ze ook gewoon op haar werk wordt verwacht. “Ik ga kijken of ik nog doordeweeks een dagje vrij kan krijgen. Als het lang duurt wil ik zelfs kijken of ik daar meer vakantiedagen voor kan opnemen.“

Gemengde gevoelens

Van Eerden en Hendriksen kijken met hoop naar de groeiende beweging, maar ook met ‘tegenzin en verdriet’. “Het idee dat als er iets verandert dat wij daar aan bij hebben gedragen, is fantastisch. Aan de andere kant is het frustrerend. We zijn met zó veel en we demonstreren al zó lang, maar het gaat heel langzaam”, vertelt Sandra. Paul sluit zich daar bij aan. “Dit is niet mijn hobby. Ik wil mijn oude leventje weer oppakken, de dingen doen die ik daarvoor deed. Maar niets doen is geen optie.”

Toevallig blijft voor beiden dezelfde demonstratie hun altijd bij. Op 11 juni 2019 namen ongeveer tien demonstranten plaats op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Daar werd net een aantal moties van de PvdD weggestemd over het uitroepen van de noodtoestand voor het klimaat en de biodiversiteit.

De XR’ers rolden spandoeken uit die ze binnensmokkelden door ze als rokjes om te doen en begonnen speeches voor te dragen. “De actie kreeg niet veel media-aandacht, maar op dat moment hadden we de volle aandacht van alle politici in de Tweede Kamer. Ze hadden wel van ons gehoord, maar nu konden ze echt niet meer om ons heen”, herinnert Van Eerden zich trots.

