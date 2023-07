Experiment: steden geven arme gezinnen een financiële injectie. Gaat dat helpen?

Wat gebeurt er als gezinnen met weinig geld iedere maand een extra geldbedrag krijgen, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn? Helpt dat om de ergste financiële pijn te verzachten? De gemeente Amsterdam wil het graag weten en is van plan de proef aan te gaan met 300 gezinnen.

De hoofdstad werkt voor het project samen met Kansfonds en de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek gaat twee jaar duren. In die periode krijgen de Amsterdamse gezinnen 150 euro netto per maand, bovenop hun uitkering. “Wij vinden het onbestaanbaar dat 800.000 mensen in armoede leven”, zegt programmaleider Bas Pieck van Kansfonds. “In de Verenigde Staten en Scandinavië zijn vergelijkbare projecten heel succesvol gebleken. Wij zijn daarom heel benieuwd of dat hier ook zo zal zijn.”

Kansfonds zet zich in voor mensen die in armoede leven. Dat doet Kansfonds met een budget van 10 miljoen euro, verkregen uit giften van donateurs. Het onderzoeksgedeelte van het experiment met de 300 Amsterdamse gezinnen, ‘Gewoon geld geven’ geheten, wordt door Kansfonds gefinancierd. Het extra geld dat de gezinnen maandelijks krijgen wordt opgebracht door het RCOAK, het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, een vermogensfonds. Pieck: “Het gaat nadrukkelijk niet om overheidsgeld.”

Niet iedereen komt in aanmerking voor ‘gratis geld’

De noodzaak van dit initiatief wordt volgens de initiatiefnemers onderstreept in het onderzoeksrapport Een zeker bestaan van de Commissie Sociaal Minimum, waar onlangs een eerste opzet van verscheen. De commissie kwam tot de conclusie dat het minimumloon en de uitkeringen te laag zijn in Nederland. En dat kwetsbare groepen waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat te hulp moeten worden geschoten.

Amsterdam heeft niet de primeur met geld geven. Ook Tilburg en Zaanstad verstrekken ieder aan 150 gezinnen een maandelijks extraatje. Daarmee krijgen in totaal straks 600 huishoudens een financieel duwtje in de rug. Amsterdam wil halverwege 2024 met de proef beginnen. Niet iedereen komt in aanmerking voor ‘gratis geld’. De deelname is uitsluitend voor ouders met een bijstandsuitkering die tenminste één thuiswonend kind onder de 18 jaar hebben.

Olaf van Vliet, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit Leiden is wel nieuwsgierig hoe de proef in de drie steden uitpakt: “Het is in feite een verhoging van de bijstandsuitkering. Die is jaar op jaar minder gestegen dan de hoogte van de lonen, dus dat komt feitelijk neer op een verlaging van de bijstand.”

Onderzoek wijst uit: Nederlander wil genereuze bijstand

Ook Van Vliet maakt zich zorgen om de groeiende groep arme mensen in Nederland, die bovendien geen sterke schouders hebben: “Ze zijn zwak georganiseerd en vormen electoraal een kleine groep. Weinig geld hebben zorgt voor stress, sociale isolatie, moeilijk een baan kunnen krijgen en geeft vaak gezondheidsproblemen.” Een extra bedrag van 150 euro in de maand zou volgens hem zomaar een belangrijk verschil kunnen maken. “Als de ergste financiële pijn met dit extra bedrag kan worden verzacht, hebben mensen wellicht meer ruimte in hun hoofd om hun hele leven meer op de rit te krijgen. Dat kan er zelfs toe leiden dat meer mensen uit de bijstand raken.”

Een recent onderzoek waar Van Vliet bij was betrokken toont aan dat veel Nederlanders tamelijk positief staan tegenover giften in de bijstand. Ze vinden wel dat bijstandsontvangers verplicht moeten zijn om te solliciteren om zo een tegenprestatie te leveren - en ook sancties zijn wenselijk. “Maar die mogen niet te zwaar zijn”, zegt Van Vliet. “Nederlanders zijn per saldo bereid om bij te dragen aan een genereuze bijstand.”

De Hogeschool van Amsterdam gaat gedurende het experiment de gezinnen bevragen en een extern bureau onderzoekt onder meer of de arbeidsparticipatie bij de deelnemende gezinnen is toegenomen en of de schoolprestaties van kinderen verbeteren. Na de proef is er een afbouwfase van het geld en worden de gezinnen geholpen met een ‘financieel toekomstplan’.

