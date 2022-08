Exotenbeurzen moeten stoppen, vinden dierenorganisaties. ‘Ze horen niet hier in een bamibakje’

Een slang gaat in een plastic tasje over in andere handen. Een andere slang verschuift zijn opgekrulde lijf een paar centimeter van de halve vierkante meter waarop hij ligt en wordt telkens met zachte hand teruggeduwd. Met kop en poten probeert een salamander het deksel los te wrikken van het bamibakje waarin hij is opgesloten. Zijn soortgenoten ondergaan versuft hun lot. Dit is Terraria Houten, de grootste terrariumbeurs van Nederland, afgelopen zondag.

Zogeheten slangendagen, vogelbeurzen en terrariumbeurzen als Terraria zijn slecht voor het welzijn van dieren, zeggen vijf dierenbeschermingsorganisaties. De handel in wilde dieren, en het particuliere bezit ervan, vormen bovendien een risico voor de volksgezondheid. Om die twee redenen vragen ze minister Henk Staghouwer van landbouw, natuur en voedselveiligheid een einde te maken aan de zogeheten exotenbeurzen.

Na het uitbreken van de coronapandemie wezen wetenschappers al op de mogelijk grotere kans op het verspreiden van ziektes door exoten, zeker als die in groten getale bij elkaar zitten. De meeste soorten die op bijvoorbeeld Terraria worden geshowd, komen niet van nature in Nederland voor. De handel in deze dieren is illegaal als het om beschermde dieren gaat, zeggen World Animal Protection, International Fund for Animal Welfare (Ifaw), Stichting Spots, Stichting Aap en de Dierencoalitie.

Wetgeving ontbreekt

De vijf organisaties wijzen erop dat er geen wetgeving is die de handel in dieren als pythons, kaaimannen, varanen en ara’s onmogelijk maakt. Volgens hen zijn er tientallen beurzen per jaar. “We zien opgepropte slangen, gestreste hagedissen en varanen in plastic bakken. Stuk voor stuk prachtige dieren, maar het gaat wilde dieren die in het wild horen en niet in een bamibakje op een Nederlandse beurs”, zegt Sanne Kuijpers van World Animal Protection.

Kuijpers: “Ze worden voortdurend opgepakt en verplaatst, extreem beperkt in hun bewegingsruimte, hebben geen schuilmogelijkheden en krijgen tape om hun bek om te voorkomen dat ze bijten.”

De organisaties roepen de minister op haast te maken met het onderzoek dat zijn voorganger Carola Schouten vorig jaar is begonnen. Schouten zelf sprak in november in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over misstanden op de beurs in Houten van ‘een verkenning’. Ze schrijft dat ze wil analyseren ‘welke risico’s verbonden zijn aan het houden van beurzen met dieren, zowel op gebied van dier- en volksgezondheid als van dierenwelzijn’.

Volgens de minister moeten de beurzen zelf voor veterinaire controle zorgen en ziet de NVWA alleen toe op naleving van de wet. De inspectie nam vorig jaar op de beurs in Houten zes gekko’s in beslag en liet van twee stands zieke dieren verwijderen. Op de Vogelmarkt in Zwolle werden zowel in 2019 als in 2020 vogels in beslag genomen, in 2020 is ook een handelaar aangehouden.

