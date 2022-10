‘Evenwichtigere’ verdeling pensioenpot wankelt vanwege politiek verzet

Minister Schouten (pensioenen) heeft inmiddels al zo'n veertig uur met de Tweede Kamer gesproken over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Maar onduidelijk blijft of de wet, die over 1500 miljard euro aan pensioengeld gaat, door het parlement komt. PvdA en GroenLinks laten zich nog niet uit over politieke steun.

De ergernis bij de oppositiepartijen neemt toe. Schouten herhaalt in de Kamer keer op keer dat de pensioenwet voor een beter en transparanter pensioen zorgt. Ook zou de kans op indexatie groter worden, omdat pensioenfondsen straks minder buffers hoeven aan te houden om te mogen indexeren.

Maatschappelijk draagvlak

SP-Kamerlid Bart van Kent gelooft er niets van: “Hoe kunt u zo enthousiast zijn? Dit nieuwe stelsel is een politieke keuze. U bent snoeihard voor de gepensioneerden die vanwege de kosten gekort kunnen worden, of snoeihard voor de werknemers die hierdoor extra moeten betalen voor behoud van hun huidige pensioen.”

Maar de minister wil niet meer ingaan op alle voorbeelden waarin het nieuwe pensioenstelsel misschien slechter uitpakt. Want een verslechtering van pensioen is in het huidige stelsel ook al mogelijk als een pensioenfonds onvoldoende vermogen heeft. Ze wijst op het brede maatschappelijke draagvlak om het pensioengeld beter te verdelen over de verschillende generaties. Iedereen krijgt straks een persoonlijk pensioenpotje, waardoor jongeren meer zekerheid krijgen dat ook zij pensioen opbouwen.

De wet is het sluitstuk van een akkoord dat werkgevers en vakbonden in 2019 na jarenlang gesteggel sloten. Wel keerden de grote ouderenbonden zich tegen het akkoord uit vrees dat ouderen erop achteruit zouden gaan. De kritiek van ouderen ligt volgens Schouten ‘genuanceerd’. Ze werken wel mee aan de invoering.

Wetsbehandeling half jaar uitgesteld

Schouten heeft de hoop opgegeven dat ze voor deze pensioenwet een breed politiek draagvlak krijgt. Ze is ook nog niet zeker van de steun van GroenLinks en PvdA die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De andere oppositiepartijen zijn sowieso tegen en hebben de wetsbehandeling al met een halfjaar weten uit te stellen. Ze willen niet eens over de wet stemmen, zoveel terughoudendheid is er. Donderdag moeten alle Kamerleden zelfs mondeling gaan stemmen over de puur procedurele vraag of de wet al rijp is voor plenaire behandeling.

Omtzigt, Ja21, BBB en Denk willen pas stemmen als een speciale commissie scenario’s heeft geschetst van het effect op de pensioenen in zowel goede als slechte tijden. Die scenario’s zijn er pas in november. Maar de minister vindt dat de Kamer altijd nog wijzigingen in de wet kan aanbrengen, ook als die is goedgekeurd.

PVV en SP vinden een nieuw stelsel niet nodig. Het probleem met het huidige pensioen is dat veel fondsen de afgelopen veertien jaar niet konden indexeren vanwege de extreem lage rekenrente. PVV en SP probeerden eerder in de Kamer vergeefs de rekenrente te verhogen om indexatie mogelijk te maken. Maar inmiddels stijgt de marktrente en daarmee stijgen ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Pensioenindexatie is nu weer gemakkelijker.

Bergen aan bezwaarschriften

Schouten noemt het nieuwe stelsel steeds ‘evenwichtig’ voor alle generaties. Maar duidelijk is wel dat er ook een pechgeneratie te benoemen is. Voor 45-plussers is er een reële kans dat zij een lager pensioen krijgen in het nieuwe stelsel, omdat een deel van hun opgebouwde pensioen naar het potje voor jongeren kan gaan. De minister belooft de Kamer nu dat mensen er bij de herverdeling van de huidige pensioenpot maximaal 5 procent op achteruit mogen gaan, op voorwaarde dat het pensioenfonds dat kan financieren.

Wat politiek nog moeilijk ligt, is dat dit nieuwe pensioen mag worden ingevoerd zonder dat individuele werknemers bezwaar kunnen maken. Besloten is dat sociale partners en pensioenfondsen de nieuwe regeling mogen uitvoeren zonder instemming van de individuele deelnemers. Gevreesd wordt nu dat hiermee het eigendomsrecht te zeer wordt aangetast. De Raad voor de Rechtspraak voorspelt zelfs enorme bergen aan bezwaarschriften bij de rechter.

Voor PvdA en GroenLinks weegt zwaar dat de nieuwe wet niets regelt voor zzp’ers en flexkrachten die geen pensioen opbouwen. Dat zijn 1,2 miljoen werkenden. Terwijl dat nota bene één van de argumenten voor een nieuwe pensioenwet was. Volgens de minister moeten sociale partners dat in de cao's regelen. Dat vinden de linkse partijen veel te vrijblijvend. Afgelopen weekend kreeg de minister van werkgevers en vakbonden de toezegging dat over vijf jaar 500.000 meer flexwerknemers pensioen opbouwen. PvdA en GroenLinks willen dit nu als harde eis in de wet terugzien. Maar daar is de minister deze week nog niet toe bereid.

Lees ook:

De nieuwe pensioenwet wordt een ramp

Het huidige stelsel kan beter gemoderniseerd worden, aldus Senioren FNV