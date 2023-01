Europese zomer van 2022 breekt een bedenkelijk record

Het jaar 2022 gaat de boeken in als het op vier na warmste kalenderjaar ooit gemeten. Dat wil zeggen: zeker sinds eind negentiende eeuw, toen de mondiale temperatuurmetingen begonnen. De relatief hoge temperaturen vorig jaar bestendigen een trend. De laatste acht jaren staan allemaal bovenin het lijstje van de warmste jaren uit de recente geschiedenis.

Door de hittegolven en droogte in Europa geldt 2022 voor dit continent zelf bijna als heetste jaar ooit. Alleen in 2020 was het gedurende het jaar nog warmer, blijkt uit de cijfers van Copernicus. Maar de zomerperiode los bekeken, heeft het jaar 2022 wel het bedenkelijke hitterecord te pakken.

Ook buiten Europa nam de opwarming toe. Met tastbare gevolgen. Copernicus wijst erop dat het zeeijs rond Antarctica begin 2022 op een dieptepunt was: in de 44 jaar dat dit met satellieten in de gaten wordt gehouden, was de ijsmassa niet zo klein. Voor Pakistan was 2022 een klimatologisch rampjaar, met hevige overstromingen die schade en leed berokkenden.

Extremer weer

De metingen bevestigen volgens Copernicus de trend van extremer weer. Hevige regenval, overstromingen, droogte en orkanen passen bij die trend. Die extremen zijn volgens onderzoekers deels te verklaren door hogere temperaturen in de atmosfeer, als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2, maar ook methaan).

Om de opwarming op aarde te beperken werd in 2015 het Parijse Klimaatakkoord gesloten, door alle 195 landen ter wereld. Daarin ligt vast dat de temperatuur mondiaal hooguit 2 graden Celsius mag toenemen, maar liever niet meer dan 1,5 graad. De uitvoering ligt niet op koers, bleek uit de laatste scenario’s van VN-klimaatpanel IPCC. De wereld stevent, zonder hardere klimaatmaatregelen, af op een temperatuurstijging van 2,8 graden.

Hogere temperaturen vergroten het risico dat zogeheten tipping points doorbroken worden. Dat is het punt waarop klimaatverandering onomkeerbare wegen inslaat. Wat op de afgelopen VN-klimaattop in Egypte nog niet lukte, kunnen wereldleiders volgens experts nog altijd bereiken op de topconferentie dit jaar in Dubai.

