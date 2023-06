Europese Rekenkamer: Met huidige maatregelen gaat de EU klimaat- en energiedoelen niet halen

Het is onvoldoende zeker dat banken hun kluis openen voor financiering van Europese klimaatplannen. Dat legt een potentieel bommetje onder het EU-klimaatdoel, dat erop gericht is de broeikasgassen in 2030 met zeker 55 procent te laten dalen, een inzet waarmee Eurocommissaris Timmermans mondiaal waardering oogst.

“Er zijn te weinig tekenen dat financiers geld steken in verduurzaming”, waarschuwt de Europese Rekenkamer maandag. De Rekenkamer beweert niet dat geld voor schone energie en CO 2 -arme techniek in de toekomst absoluut ontbreekt. Maar er valt onvoldoende op te rekenen, is de teneur van de waarschuwing.

Voldoende financiering voor groene plannen, zoals zonne- en windenergie en (volgens de EU) kernenergie, is essentieel. De Europese Unie zet tot 2027 jaarlijks ongeveer 87 miljard klaar en lidstaten tuigen eigen klimaatfondsen op met miljarden euro’s erin voor subsidies, maar het leeuwendeel van de (co)financiering moet komen van financiële instellingen, zoals banken of pensioenfondsen.

1 biljoen euro per jaar

“Het EU-budget is minder dan 10 procent van wat nodig is voor de klimaattransitie”, zegt Joëlle Elvinger, die het onderzoek bij de Europese Rekenkamer leidde. Het totaalbedrag dat in Europa nodig is voor de klimaatdoelen in 2030 is volgens de Rekenkamer pak ’m beet 1 biljoen euro per jaar.

Elvinger stelt dat er niet lichtzinnig moet worden gedacht over mogelijke gaten in de financiering van klimaatplannen. Oké, voor eerdere tussendoelen waren er voldoende geldschieters, maar die waren volgens Elvinger een stuk gemakkelijker realiseerbaar.

De financiële sector stelt zich in praktijk nog vooral faciliterend op. Wie met een doortimmerde aanvraag komt, ook als die niet duurzaam is, kan terecht. In die houding dient zich wel verandering aan, doordat banken en pensioenbeheerders hun geld in groene fondsen willen steken.

E-auto’s en warmtepompen

Het is deels aan de EU zelf om de financiële sector aan boord te krijgen, stelt de Rekenkamer. “De sector heeft zekerheden en stabiliteit nodig.” Die zekerheden zouden de Commissie en lidstaten kunnen bieden, door heldere keuzes te maken over het toepassen van schone technieken, zoals e-auto’s en warmtepompen. Stabiliteit zou geboden kunnen worden door bindende doelen vast te leggen, die nu nog vaak zomaar heen en weer flipperen. Hoe meer er voor de lange termijn vastligt, hoe eerder duurzaamheid door de risico- en winstanalyses van banken komt.

De zorgen van de Europese Rekenkamer weerklonken ook in een toespraak die Frank Elderson, chef duurzaamheid van de Europese Centrale Bank, deze week hield. Hij stelde vast dat de financiële sector onvoldoende oog heeft voor de invloed van hun handelen op klimaat en milieu.

Dat is volgens Elderson zorgelijk voor de planeet, omdat de Parijse Klimaatdoelen in de knel komen als banken niet doordrongen zijn van de noodzaak om te verduurzamen. En dan is 2030 nog maar een tussenstation, want volgens het Parijse akkoord moet twintig jaar later de hele wereldeconomie duurzaam zijn. In die zin is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 gaard Celsius, volgens de ECB-man, ook een zaak van harde euro’s.

Duurzaam investeren is geen boomknuffelen

Bovendien, schetst Elderson, is een groene agenda in de financiële sector nodig uit lijfbehoud. Want als banken te veel geld (blijven) steken in bedrijven met een groot effect op het milieu en hoge afhankelijkheid van gezonde ecosystemen, dan levert dat grote risico’s op. Duurzaam investeren is ‘niet een soort boomknuffelen’.

Elderson: “We hebben het over materiële financiële risico’s die ontstaan door biodiversiteitsverlies. Om het nog wat duidelijker te stellen: als we de natuur vernietigen, vernietigen we economische activiteiten en dat zal uiteindelijk zijn effect hebben op het bankensysteem.”

