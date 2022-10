Europese milieuorganisaties slaan belangrijke slag in strijd tegen bijengif

Red Bijen en Boeren is erkend als Europees burgerinitiatief. Dankzij meer dan een miljoen handtekeningen, waarvan een op de tien uit Nederland, moet de Europese Commissie in gesprek met de initiatiefnemers. Ook komt er een hoorzitting van het Europees Parlement over het voorstel om het gebruik van synthetische pesticiden vóór 2030 met 80 procent te verminderen en vijf jaar later volledig uit te bannen, de biodiversiteit op landbouwgrond te herstellen en boeren financieel te steunen bij omschakeling op ecologische methoden.

Het is pas de zevende keer dat een burgerinitiatief genoeg handtekeningen verzamelt om een plaats op de Europese agenda af te dwingen. Red Bijen en Boeren, dat tientallen organisaties in de 26 EU-landen verenigt waaronder de Bijenstichting, Natuurmonumenten en Pesticide Action Network (Pan), diende een jaar geleden al 1,1 miljoen handtekeningen in. Maandag gaf de Europese Commissie het groene licht.

Het burgerinitiatief komt de Commissie niet slecht uit, weet Pan-woordvoerder Tjerk Dalhuisen. “We vallen midden in de discussie over de nieuwe pesticidenwetgeving in Europa. Het voorstel dat de Commissie in juni heeft gedaan, om het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen in 2030 te halveren, ondervindt veel tegenstand, vooral van Oost-Europese landen die zeggen dat rijkere West-Europese landen al veel langer veel meer pesticiden gebruiken in de landbouw. Daar hebben ze geen ongelijk in. Ook wordt de oorlog in Oekraïne en de voedselzekerheid als argument gebruikt om nu geen stappen te zetten. Wij vinden juist dat het voorstel van de Commissie niet ver genoeg gaat en we willen de Commissie en het Europarlement graag uitleggen waarom.”

Beeld Logo

De Tweede Kamer besprak vorige week het Europese wetsvoorstel. In een aangenomen motie krijgt kersvers landbouwminister Adema de opdracht om in Brussel te pleiten voor een betere meetmethode voor de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen. “Die meet nu in gewicht en niet in de mate van giftigheid”, legt Dalhuisen uit. Daardoor lopen we de kans dat bij halvering van de hoeveelheid pesticiden vooral relatief onschadelijke middelen worden verdwijnen en het probleem blijft bestaan.”

De organisaties achter Red Bijen en Boeren stellen dat boeren vanaf de jaren zestig zijn aangezet gepatenteerde zaden, hoge doses kunstmest en een steeds grotere hoeveelheid synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, waardoor de intensieve landbouw inmiddels volledig afhankelijk is van landbouwchemicaliën en fossiele brandstoffen. ‘De biodiversiteit stort in, onze bodems zijn uitgeput, het water is vervuild, boeren worden vergiftigd en onze gezondheid loopt gevaar door resten van bestrijdingsmiddelen in ons voedsel’, schrijft Pan in een verklaring.

Lees ook:

Het spant erom of burgerinitiatief om bijengif terug te dringen voldoende steun krijgt

Pakweg honderdduizend Europeanen zijn er nog nodig om het burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ tot een succes te maken. Europa moet dan serieus gaan nadenken over het uitbannen van landbouwgif.

Veel minder gif kan, als de boer genoeg alternatieven heeft

Goed voor de natuur en haalbaar, dat zeggen experts over het plan om tegen 2030 de helft minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar dan moeten boeren wel naar voldoende alternatieven kunnen grijpen.