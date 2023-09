Europese gasprijs stijgt met 11 procent door staking in Australië

Door een staking in Australië zijn de Europese gasprijzen gaan stijgen. Werknemers van twee gasfabrieken van Chevron hebben het werk deels neergelegd, omdat de onderhandelingen over hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden zijn stukgelopen. De staking zorgt ervoor dat de gasprijs vrijdag met 11 procent is gestegen op de Europese gasbeurs.

De betrokken vakbonden dreigen hun acties uit te breiden als het Amerikaanse Chevron niet snel over de brug komt. China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan zijn volgens Reuters de belangrijkste opkopers van het Australische gas. Als het aanbod krimpt, kan er op de wereldmarkt een biedingenstrijd ontstaan tussen Europa en Azië. De markt voor vloeibaar gas is flexibel, omdat een gastanker gemakkelijk de koers verlegt richting de hoogste bieder.

Gevaarlijk werk, ver van huis

Net als de Verenigde Staten en Qatar behoort Australië tot de grootste exporteurs van vloeibaar gas. De twee fabrieken waar de acties plaatsvinden, waren vorig jaar goed voor 7 procent van de wereldwijde lng-productie, zegt Bloomberg. De vakbonden wijzen erop dat werknemers in een gevaarlijke industrie werken en vaak langere tijd weg zijn van hun familie. Ze verdienen volgens de bonden betere arbeidsomstandigheden, ook omdat het gas jaarlijks tientallen miljarden dollars oplevert.

Nederland is evenals andere Europese landen meer lng gaan importeren vanwege de energiecrisis. Hierdoor zijn de gasprijzen gevoeliger geworden voor wereldwijde vraag- en aanbodveranderingen, zegt ABN Amro. “Prijzen kunnen daarom meer fluctueren, zoals afgelopen jaar toen onderhoud aan gasfabrieken in Noorwegen en de VS tot prijsschommelingen leidde.”

Voorlopig blijft de EU vloeibaar gas uit Rusland halen

Sinds de oorlog in Oekraïne haalt Europa ook meer vloeibaar gas uit Rusland. De import van Russische ruwe olie en olieproducten zoals diesel is verboden, maar voor gas gelden zulke regels niet.

Voorlopig verandert dat ook niet, zegt Spaanse minister van energie Teresa Ribera tegen Reuters. Spanje is voorzitter van de Europese Unie en importeert na China het meeste vloeibare gas uit Rusland. “Ik vermoed dat een verbod er vroeg of laat zal komen als de zaken niet veranderen in Rusland en Oekraïne. Maar eerst willen de Europese Commissie en de lidstaten, na de onrust van vorig jaar, zien hoe de zaken zich ontwikkelen”, aldus Ribera.

ACM: Zorg dat je energiecontract ‘winterklaar’ is

De Europese gasvoorraden zijn overigens goed gevuld, en de huidige gasprijs ligt nog ver onder de piek van vorig jaar. Maar de winter komt eraan. “Omdat het nieuwe stookseizoen voor de deur staat, is dit een goed moment om te controleren of je energiecontract ‘winterklaar’ is”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van ACM. De toezichthouder adviseert consumenten die komende winter zekerheid willen over de hoogte van hun energierekening te kiezen voor een vast contract met prijzen onder het prijsplafond.

“Het prijsplafond houdt midden in de winter op te bestaan. Dat betekent dat consumenten dan weer gewoon de prijs van hun energiecontract moeten betalen. Dit kan enkele tientjes tot honderden euro’s per maand schelen”, zegt Van Houten. Er zijn nog drie leveranciers die nieuwe vaste contracten aanbieden met prijzen bóven het prijsplafond, zegt ACM. Dat zijn HEM, Om|nieuwe energie, en Prikenergie.

Lees ook:

EU-landen kopen meer vloeibaar gas uit Rusland dan voor de oorlog

De landen uit de Europese Unie zijn na de Russische inval in Oekraïne niet minder, maar juist meer vloeibaar gas (lng) uit Rusland gaan importeren. Dat blijkt uit cijfers van de ngo Global Witness.