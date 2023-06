Europa wil AI-techniek beteugelen, ook de grote CO2-footprint ervan

Europa formuleert een antwoord op de potentiële bedreigingen die uitgaat van ultraslimme computerprogramma's, tegenwoordig samengevat als AI. Deze artificial intelligence zou een eigen leven kunnen gaan leiden, met maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.

Beperkingen zijn dus nodig, vindt zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. Beide stemden woensdag in met de eerste stappen daartoe.

Techreuzen als Google en Microsoft kunnen restricties tegemoetzien. Niet alleen waar het gaat om de lancering van slimme systemen in apparaten en bedrijven, ook hun milieu-impact wil Europa beteugelen.

Enkele zinnen in het AI-wetspakket dat op voorlopige steun kan rekenen moeten daarvoor de basis leggen. Bedrijven en organisaties die slimme computers toepassen moeten de ‘footprint’ daarvan in kaart gaan brengen.

Daarin moeten ze transparant gaan rapporteren over de hoeveelheid energie die nodig is om alle chips hun denkwerk uit te laten voeren en servers te runnen. Daarnaast moeten ze aantoonbaar binnen Europese milieunormen blijven.

“Dat is een hele belangrijk signaal”, zegt Bernard van Gastel, universitair docent duurzame digitalisering bij de Radboud Universiteit.

Stroom van 76 huishoudens

Van Gastel weet namelijk, zoals veel AI-experts, dat de klimaatimpact van AI enorm is. Het maken van eerste versies van ChatGPT, waarbij mensen met techniek kunnen praten, verbruikte net zoveel stroom als 76 huishoudens in één jaar, blijkt uit onderzoek.

“En het geval wil, nu AI zo sterk in opkomst is, dat voor het maken van deze technologie, voor elk systeem vijfhonderd tot duizend trainingssessies nodig zijn.” Die trainingen maken de software slimmer. Daarna volgen vele updates, waardoor het energieverbruik doorgaat.

Omdat datacenters koeling nodig hebben, kost één chatsessie met ChatGPT ook nog een halve liter water. “De totale impact is immens groot en vervuilend.”

Welke bedrijven leveren grootste milieulast?

De verplichte rapportage die de Europese Unie wil invoeren, moet inzichtelijk maken welke bedrijven en software de grootste milieulast opleveren. Dat kan de opmaat zijn naar eisen om aan de Parijse klimaatdoelen te voldoen.

“Een goede zaak”, zegt Van Gastel. Hij vreest dat zonder regulering die energievraag en klimaatbelasting ongezien gierend uit de bocht kan vliegen. Groene energie is onvoldoende paraat om alle AI-techniek duurzaam te voeden. “Bovendien moet we juist toe naar energiebesparing.”

Het verplicht opstellen van milieurapporten is beoogd voor zowel grote AI-systemen, die maatschappijbreed uitgerold worden, als voor ChatGPT. Techbedrijven hebben zich tegen transparantie-eisen verzet. “Die vinden het niet fijn om slecht uit bus te komen qua milieu.”

Alles hint daar wel op. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat zelfsturende auto’s, die ook tot AI worden gerekend, bij een doorbraak in 2030 de elektriciteit van alle datacenters die er nu staan opsouperen.

