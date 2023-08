EU minder afhankelijk van China in strijd om grondstoffen? ‘Die wet is er alleen voor de bühne’

Globalisering bezorgt Europa niet alleen rijkdom, maar ook hoofdpijn. Dat geldt zeker voor de ruwe grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. De belangrijkste daarvan klinken bekend: lithium, kobalt, koper, nikkel. De meerderheid van deze grondstoffen komt uit China: ze worden daar gewonnen, of de ruwe grondstoffen worden er in raffinaderijen opgeschoond.

China heeft die positie met zorg opgebouwd. Het heeft de materialen nodig voor zijn fabrieken, die er onder meer zonnepanelen voor de wereldmarkt mee produceren. De laatste tijd maken EU-landen zich toenemend zorgen dat China de grondstoffen kan inzetten als economisch wapen. Recent voerde China bijvoorbeeld scherpere exportregels in voor germanium en gallium, grondstoffen voor computerchips en optische apparatuur. Exporteurs moeten vanaf september toestemming krijgen om de grondstoffen het land uit te vervoeren. Het is nog onbekend hoe ruimhartig die vergunningen worden verstrekt.

Om te voorkomen dat de overgang naar duurzame energie in Europa vertraging oploopt als gevolg van handelsconflicten, werkt de Europese Commissie aan een nieuwe grondstoffenwet. Daarbij hoort een aantal productiedoelen en een lijst met 24 kritieke grondstoffen. De Commissie stelt voor dat 10 procent van die grondstoffen voortaan in de EU uit de grond komt en dat 40 procent in de EU wordt geraffineerd. Met het oog op hergebruik moet 15 procent van de grondstoffen hier gerecycled worden.

Exportbeperkingen groot risico voor de handel

Op basis van een eerste analyse stelt de grote kredietverzekeraar Allianz Trade dat die doelen onhaalbaar zijn. “Ik vind het echt schokkend dat we het op deze manier aanpakken”, zegt Benelux-directeur Johan Geeroms. “Die grondstoffenwet is er alleen voor de bühne.” Allianz Trade zegt dagelijks de gegevens van meer dan 83 miljoen bedrijven te analyseren. Het is onderdeel van Allianz, een verzekeringsconcern met een omzet van 153 miljard euro.

De achterstand in grondstoffen is in Europa gewoon te groot, zo blijkt uit de analyse. Voor zeker zeven ervan geldt dat de mijnbouwdoelen in de EU niet gehaald worden voor 2030, het jaar dat de Europese Commissie als deadline hanteert. Simpelweg omdat ze hier nu nog niet gewonnen worden en het tussen de tien en vijftien jaar duurt voor een nieuwe mijn gaat produceren. Alleen al vergunningaanvragen kosten veel tijd.

Raffinage dan? De stap in de keten waar de Rijksoverheid een belangrijke rol voor Nederland ziet. Ook die doelstelling zal de EU niet halen, zegt Geeroms. Voor 21 materialen is het raffinagedoel nog zo ver weg dat het volgens Allianz onmogelijk is om de achterstand op tijd in te lopen. Dat geldt ook voor de doelstelling rond hergebruik van grondstoffen.

Nieuwe handelsrelaties aangaan

Dat een kredietverzekeraar een dergelijke analyse maakt, is niet vreemd, vindt Geeroms. Allianz Trade verzekert bedrijven tegen faillissement of wanbetaling van hun klanten. Het bedrijf is erbij gebaat om de risico’s in de wereldwijde handel in kaart te brengen. “Wij vinden dat we daar een woordje over te zeggen hebben”, zegt Geeroms. Exportbeperkingen voor grondstoffen zijn een groot risico voor de handel.

In plaats van ‘onrealistische’ productiedoelen ziet Geeroms liever dat de EU een andere koers kiest. Door vanuit ‘gezond pragmatisme’ de spanningen met China te verminderen. “We moeten die relatie ontdooien, zodat we nieuwe samenwerkingsvormen kunnen vinden om mee te delen in hun zeldzame materialen.”

Maar een belangrijk doel van de Europese Commissie is dat voortaan niet meer dan 65 procent van een grondstof uit één land komt. Om die reden moet er van de meeste grondstoffen mínder uit China komen. Handelsbetrekkingen met andere landen worden dan belangrijker. Om die reden reizen Eurocommissarissen de hele wereld over, bijvoorbeeld naar Chili en Canada om over lithium te praten.

