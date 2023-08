EU-landen kopen meer vloeibaar gas uit Rusland dan voor de oorlog

De landen uit de Europese Unie zijn na de Russische inval in Oekraïne niet minder, maar juist meer vloeibaar gas (lng) uit Rusland gaan importeren. In de afgelopen zeven maanden ging iets meer dan de helft van de Russische lng-export richting EU. Dat is veel meer dan twee jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van de niet gouvernementele organisatie Global Witness, die zich daarbij baseert op gegevens van Kpler, een databedrijf voor grondstoffenhandel. Volgens die gegevens hebben de EU-landen in de periode januari tot en met juli samen 21,6 miljoen kubieke meter vloeibaar gas uit Rusland geïmporteerd. De waarde van dat verkochte lng raamt Global Witness op 5,29 miljard euro. Lng is daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische staat

China is volgens Global Witness met 8,2 miljoen kubieke meter de grootste afnemer van Russisch lng: 20 procent van de Russische lng-export gaat naar dat land. Spanje importeerde in de periode januari-juli 7,4 miljoen kuub en is daarmee de op een na grootste afnemer. België (7 miljoen kuub) is derde.

Nederland staat negende op de lijst met 0,8 miljoen kuub. Dat is wel beduidend minder dan de 2,8 miljoen kuub die Nederland in de eerste zeven maanden van 2022 van Rusland kocht. Met 21,6 miljoen kuub namen de EU-landen ongeveer net zoveel Russisch lng af als vorig jaar. Maar die afname ligt veel hoger dan de 15,5 miljoen kuub die de EU-landen in 2021 van Rusland kochten.

Streven is om import uit Rusland te vermijden

Die stijging is opvallend. Op Russisch vloeibaar gas rust geen importverbod – op Russische olie wel – maar het officiële streven van de EU is wel om de import uit Rusland zoveel mogelijk te vermijden. Vooralsnog komt daar niet al te veel van terecht. Sterker nog: 52 procent van het vloeibaar gas dat Rusland in de eerste zeven maanden van dit jaar exporteerde, ging naar de EU. In 2021 lag dat percentage nog op 39 procent.

Global Witness kwam al eerder met gegevens over de handel in Russisch lng. Volgens de organisatie was het Franse olie- en gasbedrijf Total dit jaar de grootste niet-Russische koper: 4,2 miljoen kuub in de eerste zes maanden van dit jaar. Shell was volgens Global Witness in de periode maart-december 2022 goed voor 7,5 miljoen kuub, een cijfer dat Shell overigens niet bevestigt. Global Witness heeft niet becijferd hoeveel vloeibaar gas Shell dit jaar van Rusland heeft gekocht.

Shell verkocht zijn tankstations in Rusland

Shell bevestigt desgevraagd dat het nog lng van Rusland koopt. Het gaat volgens een zegsman van het concern om een langlopend contract. Als Shell dat contract zou opzeggen, zou het door de verkoper voor de rechter worden gesleept en zou die verkoper het gas aan een andere partij verkopen.

De woordvoerder meldt verder dat Shell geen Russisch lng meer op de spotmarkt koopt en dat Shell ook is gestopt met de aankoop van Russische olie, en van olieproducten als diesel. Shell heeft zijn tankstations in Rusland verkocht en is geen mede-eigenaar meer van het olie-, gas- en vloeibaar gasproject Sachalin 2. Ook andere bezittingen in Rusland heeft Shell inmiddels van de hand gedaan. Het is, zegt hij, nog altijd de bedoeling dat het bedrijf zich geheel uit Rusland terugtrekt.

