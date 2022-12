EU akkoord over klimaataanpak: burgers gaan meer betalen voor vervuilend gedrag

Burgers gaan over vijf jaar nog meer betalen voor hun vervoer en hun verwarming als ze daarvoor fossiele brandstoffen gebruiken. Dat hebben de Europese lidstaten afgelopen weekeinde afgesproken met het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Europees Commissaris Frans Timmermans bedacht het kerndeel van zijn klimaatplannen anderhalf jaar geleden, vóor de energiecrisis. Afgelopen weekeinde kwamen de onderhandelingen over de belangrijkste klimaatwetten in de eindfase. Na dertig uur onderhandelen over drie wetten tegelijk, met zowel een ambitieus parlement als uiterst voorzichtige lidstaten, ligt nu bijna vast hoe Europa aan de klimaatdoelen van Parijs gaat voldoen.

“Zeer positief nieuws”, zei Frans Timmermans op zondagochtend om vijf minuten voor drie, toen bekend werd dat er een akkoord was over drie wetten uit een pakket van veertien die moeten zorgen dat de broeikasgas-uitstoot van Europa in 2030 met 55 procent is verminderd. Andere delen zijn al eerder goedgekeurd.

Enkele tientjes per jaar extra

Het nu behaalde akkoord draait om twee nieuwe systemen van emissiehandel, waarmee zowel burgers en bedrijven worden verleid om te vergroenen. Onder dat al bestaande systeem komen vanaf 2027 meer sectoren te vallen: ook scheepvaart, verwarming en vervoer.

Dat betekent dat burgers daar ook iets van gaan merken: als ze hun huis verwarmen met olie, gas of kolen en als hun auto rijdt op benzine of diesel, dan is dat duurder.

Dat onderdeel van het pakket aan groene wetten dat de Europese Commissie in juli 2021 bekendmaakte, werd toen al omstreden genoemd. Zodra burgers de klimaatmaatregelen in hun portemonnee gaan voelen, zou dat mogelijk het draagvlak nóg verder beperken, vreesden critici.

Europees Commissaris Frans Timmermans. Beeld ANP / EPA

Nu de energieprijzen overal in Europa tot recordhoogte zijn gestegen, groeide die vrees. Europese lidstaten werden steeds huiveriger voor het voorstel, dat voor burgers weer enkele tientjes per jaar aan extra kosten gaat betekenen.

Toch stemden ze er afgelopen weekeinde mee in. Dat komt omdat het nog even duurt voordat het nieuwe systeem ingaat. Als het goed is zijn de torenhoge energieprijzen op dat moment achter de rug. Maar voor het geval de energiecrisis op de ingangsdatum 1 januari 2027 nog gaande is, is er nu een noodrem ingebouwd.

Ook heffing voor producenten van buiten de EU

De invoering van het nieuwe systeem wordt nog even uitgesteld als de gasprijzen dan hoger zijn dan 106 euro per megawattuur, het gemiddelde van de allerhoogste periode van het afgelopen jaar, tussen januari en maart.

2027 is een jaar later dan de Europese Commissie eigenlijk had voorgesteld, maar de Commissie verzekert dat Europa nog altijd op de goede weg is en dat het continent nu ferme stappen heeft gezet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

In een ander deel van het nieuwe emissiehandelssysteem krijgen bedrijven geleidelijk aan steeds minder vrije uitstoot-rechten, zoals die eerder bestonden. In plaats daarvan moeten over vijf jaar ook producenten van buiten de EU gaan betalen voor hun uitstoot, via een invoerheffing die carbon border adjustment mechanism heet.

Om de burgers voor wie de prijzen stijgen te laten kiezen voor schonere systemen, komt er al in 2026 een klimaatfonds. Dat wordt voor het grootste deel gevuld met inkomsten uit het emissiehandelssysteem, waar tot 2032 een bedrag van 86,7 miljard euro in terechtkomt.

Het Europees parlement moet in januari nog plenair stemmen over het akkoord, maar de meeste fracties reageerden zondag positief. Als ook die hobbel genomen wordt, heeft de EU belangrijke stappen gezet naar een emissiearme toekomst.

