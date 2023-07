Er zwerven veel minder blikjes op straat nu er statiegeld op zit

Op alle drankverpakkingen zou statiegeld moeten zitten, zegt Dirk Groot. Want statiegeld heeft direct effect op zwerfafval, blijkt uit zijn onderzoek. Groot vindt veel minder blikjes op straat sinds er 15 cent statiegeld op zit. Twee jaar geleden nam de hoeveelheid plastic zwerfflesjes drastisch af toen er op die flesjes statiegeld werd ingevoerd.

In april, mei en juni van dit jaar nam het aantal blikjes dat op straat bleef slingeren met ruim 55 procent af in vergelijking met dezelfde periode in voorgaande jaren, blijkt uit Groots rapport. Rijkswaterstaat neemt zijn cijfers sinds 2019 mee in de eigen halfjaarrapportages over zwerfafval.

420 kilometer, 9945 drankverpakkingen

Onder de geuzennaam Zwerfinator doet Groot al jaren onderzoek naar alle soorten zwerfafval. Hij telt wat hij per kilometer aantreft op vaste looproutes in verschillende steden en dorpen. In de eerste helft van 2023 liep hij 420 kilometer, waarin hij 9945 drankverpakkingen opraapte, waarvan 7195 blikjes en 988 plastic flesjes. Omgerekend is dat 17,1 blikje per kilometer, en dat betekent een afname van 20,4 procent ten opzichte van het gemiddelde over de eerste halfjaren van 2019 tot en met 2022.

Omdat het statiegeld op blikjes pas inging op 1 april, zijn de gevolgen voor het zwerfafval pas in de laatste drie maanden merkbaar: hier is de afname 55 procent. Dat effect loopt op, onder meer omdat er nog oude blikjes zonder statiegeld in omloop waren toen de regeling inging. Tussen maart en juni noteerde Groot een verschil van 64 procent. Dat komt al in de buurt van de 70 procent afname van de hoeveelheid kleine plastic flesjes, waarop sinds juli 2021 statiegeld zit.

Het totaal aantal drankverpakkingen per kilometer lag in de eerste helft van dit jaar 30 procent lager dan in voorgaande jaren. Blikjes en flesjes met statiegeld belanden nog wel op straat, maar ze hebben ‘opraapwaarde’ en worden door anderen vaak alsnog ingeleverd. Statiegeld werkt dus, maar het kan nog beter, denkt Groot. Bijvoorbeeld door het statiegeld te verhogen van 15 naar 25 cent (het bedrag in Duitsland) en het aantal innamepunten te vergroten zodat mensen in de openbare ruimte makkelijker hun blikjes en flesjes kunnen inleveren.

De helft van de blikjes is plat of zwaar gedeukt

Ook kan de opraapwaarde worden verhoogd als ook beschadigde flesjes en blikjes worden ingenomen. De helft van de statiegeldblikjes die Groot dit jaar op straat aantrof, was plat of zwaar gedeukt. Niemand raapt ze op omdat statiegeldmachines ze niet accepteren en ze bijna nergens handmatig worden ingenomen. Dat geldt inmiddels ook voor platte plastic statiegeldflesjes, constateert Groot. Tot april namen veel supermarkten die nog handmatig in, maar de meeste winkels zijn daarmee gestopt.

Beschadigde flesjes blijven daardoor op straat liggen, net als flesjes waar het etiket en verplicht onuitwisbare statiegeldlogo niet meer op zitten. De afname van het aandeel flesjes in het zwerfafval blijft mede daardoor steken rond 70 procent. Daarmee is de doelstelling van 90 procent bij lange niet gehaald.

De beste oplossing is volgens Groot statiegeld op alle drankverpakkingen, dus ook op drankkartons, knijpflesjes en plastic flesjes voor sap en zuivel, die nu nog zijn uitgezonderd. Volgens Groots tellingen is het aantal middelgrote en grote drankkartons in het zwerfafval in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Waar voorheen kartons voornamelijk zuivel bevatten, is inmiddels meer dan een op de drie kartons gebruikt als verpakking voor water, limonade of sap.

Lees ook:

Blikjes inleveren is nog geen routine, dus moet het consumentenbrein worden geprikkeld

Nog steeds belanden veel blikjes met statiegeld in de prullenbak in plaats van bij een inleverpunt. Hoe zorg je ervoor dat dit verandert?

‘Van de geraapte blikjes kan ik een avond uit eten: het is leefgeld’

Terwijl fans voor een avondje Bruce Springsteen in de Johan Cruijff Arena een kapitaal spenderen aan een kaartje, verdienen anderen juist geld: het statiegeld op de flesjes en blikjes die de bezoekers weggooien, is een kleine goudmijn.