Er zijn duurzame alternatieven voor een zwembadje in de tuin

Een zwembad in de tuin is al snel verspillend en vervuilend. Maar, wie een beetje creatief is, kan zich er toch aardig duurzaam in onderdompelen. En weleens gehoord van de ‘donkergroene’ opties: plungepool of zwemvijver?

Slappe, simpele opblaasbadjes raken wat uit de gratie. Nederlanders die willen badderen en spetteren in de eigen tuin, kiezen steeds vaker voor een sterker exemplaar.

De vraag volgt daarbij het aanbod: je kunt vrij serieuze opzetbaden in talloze winkels kopen, van drogisterij tot speelgoedzaak. Geen badje dat je met getuite lippen of voetpompje volblaast, maar een opzetbad, dat met stokken en sterk doek solide in elkaar staat. In warme perioden veroveren ze ook kleine (stads)tuintjes.

Dat heeft zo voor het milieu een voordeel. Sterke baden gaan langer mee. Ze gaan minder snel lek, door een scherp steentje of rozendoorn. Een jaar of vijf kun je er zeker mee vooruit, beloven fabrikanten. Zet dat af tegen een klassiek opblaasbad en tel uit je winst. Langer gebruik van het bad spaart materiaal, grondstof en afvalverwerking. De wegwerpcultuur neemt zo iets af.

Duizenden liters

Er kleeft helaas ook een milieunadeel aan dat Nederlanders (een kwart van het land heeft een bad) vaker een solide exemplaar voor in de tuin kiezen. De baden zijn stukken groter. Met wat gieters krijg je ze niet gevuld.

De grotere exemplaren hebben duizenden liters water uit de tuinslang nodig, wil je er een beetje in kunnen badderen. Heel wat anders dan de paar honderd liter in een klein bad. En dat terwijl waterbedrijven als Vitens al waarschuwen: wees zuinig met kraanwater, want tekorten dienen zich aan.

Mocht iemand overwegen om geen koud maar lauw water in het bad te gieten, dan kost het ook nog eens energie om de ketel daarvoor te stoken. Even leeggooien aan het einde van de dag doet de gebruiker van een XL-bad ook niet zomaar, dus komen sterke baden met een handleiding.

Voeten afspoelen

De crux is: schoonhouden. Dat kan met chloormiddelen, maar dat is wel slecht voor het milieu. Jammer is dan ook dat water uit het bad, na het zwemplezier, niet zomaar aan de planten gegeven kan worden. Het moet in de put, richting riool. En ook dat is niet milieuvriendelijk.

Beter is het dus om te proberen niet of nauwelijks naar de chloortabletten te grijpen. Dat kan in principe ook, maar je moet er wel iets voor doen. Dek het bad na gebruik netjes af, zodat er geen vuil inwaait. Reinig het bad met een fijn schepnetje. Spoel eerst je voeten af, in een emmertje naast het bad.

Van een beetje groene aanslag in het water hoeft een badgebruiker volgens gezondheidsinstanties als het RIVM niet wakker te liggen. Dat is niet gevaarlijk, dus grijp om die reden ook niet te snel naar schoonmaakmiddelen. De ijverige badbezitter kan zo chemicaliën mijden.

Plungepool

Dan blijft er nog wel een ander pijnpunt voor milieu en klimaat over. Voor de zuivering van een groter bad is bij langdurig gebruik een pomp nodig, die het water filtert. Zo’n pomp moet elke dag even aan staan, badexperts adviseren een paar uur.

Dat kost opgeteld veel stroom, vaak opgewekt met fossiele bronnen. Wie de milieuschade daarvan wil beperken moet op zoek naar een moderne, efficiënte pomp die het liefst op groene (zonne)stroom draait.

Wie het duurzaam badbeheer toch teveel gedoe vindt, of alsnog niet milieuvriendelijk genoeg, kan naar alternatieven kijken. Een bad in de tuin kan duurzaam zijn, als de gebruiker accepteert dat hij of zij er niet languit in kan rondzwemmen.

Daar is de zogenoemde plungepool voor bedacht, ook wel bekend als mini-zwembad. Dat is vaak een soort grote badteil, die op het oog doet denken aan een bubbelbad.

Zo’n klein bad, soms rechthoekig uitgevoerd, heeft volgens aanbieders geen filterpomp nodig, en het scheelt een hoop waterverbruik. Zo'n bescheiden zwembad staat daarom bekend als relatief duurzaam - even los van de toch altijd nog forse waterbehoefte.

Zwemvijver

Tuinbezitters die dat teveel aan een energieslurpende jacuzzi doet denken, kunnen hun zwemplezier ook in een heel andere hoek zoeken. Een alternatief voor een opblaas- of opzetbad is een zwemvijver. Dat is een natuurlijk ingerichte vijver, eventueel met vissen, die tegelijk dienst doet als bad.

Het toevoegen van chloor of het plaatsen van een pomp is in zo’n zwemvijver uit den boze. Dat druist in tegen het hele idee van natuurlijk badderen. Maar hoe blijft het water dat een beetje gezond en proper? Daarvoor zijn diverse soorten (biologische) waterplanten in te zetten, zoals lelies of lisdodde. Die zuiveren het water op een natuurlijke manier en houden de vijver zuurstofrijk.

Je moet dat natuurlijk allemaal wel kwijt kunnen in de tuin, die opzetbaden, plungepools of zwemvijvers. En het kunnen betalen. Serieuze baden kosten honderden tot duizenden euro’s.

Wie die luxe niet heeft en toch een duurzame duik wil nemen, kan natuurlijk altijd in de eigen omgeving kijken naar een fijne sloot of plas, met goede en gezonde waterkwaliteit, om op een hete dag in op te frissen. Of in het lokale zwembad natuurlijk.

Een bewoner in zijn zwemvijver. Beeld Verheijden, Koen