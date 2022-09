Er werd heel wat verwacht van mijn ministerschap

Laat, heel laat op maandagavond ging de bel. Een meneer, zijn busje met fleurige opdruk stond iets verderop de straat met dieseldampen te vullen, hij verdween bijna achter een bos bloemen een stuk groter dan zijn hoofd, en dat mocht er ook zijn. Fliciteerd, zei de man nog, voordat hij wegscheurde als het soort coureur waar vele honderdduizenden een dag eerder voor naar de duinen waren afgereisd.

Terug in mijn schrijfhok zag ik wat ik had ontvangen: een combinatie van dank en felicitatie voor mijn tienjarig lidmaatschap van én mijn grote inzet voor de ChristenUnie. Ik ging zitten, nam een slok gemberthee, en probeerde terug te keren in de realiteit. Het stond er echt: ik was een gewaardeerd en trouw lid, had veel gedaan voor de partij, en zowel de heer Segers als partijvoorzitter Van Tatenhove-Meesen had het zonder mij niet gekund.

Tot slot werd de hoop uitgesproken dat ik ook de komende jaren zou blijven doen wat de partij en dit land nodig hebben, dat ik positief zou reageren als een specifiek beroep op me werd gedaan. Ik begon enige nattigheid te voelen, zette de immense bos in een iets te kleine vaas, en besloot in de krant van die dag te controleren of ik wellicht ook op andere plekken de realiteit had verlaten. Maar nee, ik had niet de bovenvermelde natuurverscheurende Grand Prix gewonnen, en was er ook niet in geslaagd Nord Stream 1 open te houden. Of om de tweede goal van FC Twente te scoren. Maar zeer gewaardeerd lid en steunpilaar van de CU was ik dus wel.

Kritisch maar eerlijk

Minder dan twaalf uur later bleek waarom. Politiek leider Gert-Jan Segers maakte bekend dat ik (per direct!) de nieuwe minister ben van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dat ik de juiste man op de juiste plek ben, omdat ik kritisch maar eerlijk sta tegenover de agrarische sector, dat ik me geregeld op hardloopschoenen in de natuur begeef, en dat er geruchten zijn dat ik weleens eet. Zowel hij als als Team-ChristenUnie als de heer Rutte was blij, verheugd en verwachtte er heel veel van.

Ik heb net even wat minder geslapen dan normaal, de afgelopen 96 uur. Opeens voel ik wat een minister, een staatssecretaris voelt. De botsende belangen, de opinies, de coalitiedruk, de schampere opmerkingen vanuit oppositiekringen en bovenal de scherpe pen van de columnist die dreigend in je rug prikt. En dan durven zeggen wat gezegd moet worden.

Oké, een flard van mijn perspectiefbrief: De Nederlandse agrarische sector moet heel erg veranderen om echt toekomstbestendig te worden, moet dus veel minder stikstof en methaan en CO 2 en God-weet-wat-nog-meer (sorry partijgenoten) gaan uitstoten. Trekkerblokkades en brandende hooibalen en barbecueën in de middenberm terwijl verderop wat asbest verwaait zijn stoer en indrukwekkend, maar leveren geen toekomstperspectief. Bedreigingen en ontkenning van wetenschap nog veel minder.

We moeten af van een systeem waarbij we immense hoeveelheden aardgas gebruiken om de bodem in staat te houden onwaarschijnlijke hoeveelheden veevoer te produceren zodat we de daarmee volgepropte koeien en kippen en varkens op industriële schaal kunnen doden, nadat ze ons eerst nog verrijkt hebben met oceanen van stront en pis. En de boer moet een eerlijke prijs krijgen voor de producten, eventueel zelfs ten koste van de megawinsten van de supermarkten.

Ik verwacht dit weekend geen bloemen, eerlijk gezegd. En wens mijn opvolger alvast heel veel durf en wijsheid.