Er staat nog water in de sloten, maar het moet wel snel gaan regenen

Gaat het niet regenen, dan zorgt de droogte voor dezelfde problemen als vorig jaar, zegt dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel. “Dan krijgen planten en bomen weer een tik.” Toch is het nu anders dan in andere jaren. “We hebben tijd gekocht. Er staat nog water in de sloten.”

Dat komt grotendeels door het natte voorjaar. Maar het is volgens Pieper ook het gevolg van genomen maatregelen in de Achterhoek, door de hoge zandgronden en beperkte watertoevoer een van de droogste gebieden van het land. “Het is gelukt om water vast te houden door waterlopen te verleggen, sloten te dempen en stuwen te plaatsen. En boeren hebben geaccepteerd dat later het land op kunnen, soms een volle maand. Daar hebben zij nu ook baat bij.”

Genoeg is dat niet, weet Pieper. “Het is weer net zo droog als in de zomers van 2018, 2019, 2020 en 2022. Op 13 mei heeft het voor het laatst geregend, de grondwaterstand is op sommige plaatsen al een meter gezakt en ook de stand van het water in de rivieren zakt. Als straks de wind draait naar het westen, zoals de weerberichten voorspellingen, krijgen we hopelijk ook weer regen.”

Herstel van grondwater

Die aanvulling is hard nodig, ondanks het herstel van de grondwaterstand in het voorjaar. In de bovenste laag van de bodem zit niet genoeg vocht, dat zie je aan de vergeling van velden en slappe planten. Vooral bij eenzijdige gewassen, raaigras, weinig kruiden en weinig organische stoffen is de bodem kwetsbaar en is er extra verdamping.”

Het regentekort ligt inmiddels boven het gemiddelde van de vijf droogste jaren en komt in de buurt van recordjaar 1976, zo blijkt uit de statistieken van het KNMI. “We denken dat we het tot eind van de maand wel redden”, zegt Pieper.

“In natuurgebieden de Zumpe, bij Doetinchem, en Stelkampsveld, bij Borculo, hebben we in goed overleg met boeren pompen weggehaald, daar willen we ook geen nieuwe onttrekkingen. Op de landgoederen bij Vorden is de grondwaterstand verhoogd en zijn we beter op extreem weer voorbereid, ook op de opvang van intensieve buien. Die maatregelen zijn nu al effectief, maar als we de hele zomer geen regen krijgen is dat niet voldoende.”

Europese afstemming

Om de droogte structureel aan te pakken is Europese afstemming nodig, zegt Pieper. “Als waterschap doen wij het regionale en lokale maatwerk, soms zelfs op perceelniveau. Tegelijk moeten we kijken naar het hele stroomgebied van de Rijn.”

De droogte heeft een desastreus effect op de kenmerkende natuur, zegt Pieper. “Veel bomen hebben al te zware klappen gehad in de droge zomers. Op die landgoederen zie je goed hoe er kale plekken ontstaan in prachtige eiken en monumentale beukenlanen. Die bomen gaan allemaal dood. Ook langs grote rivieren elders in Europa gebeurt dat. Je kunt wel denken dat het fijn is om hier het klimaat van Bordeaux te krijgen, maar je raakt wel de kenmerkende flora en fauna kwijt.”