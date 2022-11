Er moeten meer huizen komen, maar de architect ziet het werk juist inzakken

Het kabinet wil dat er sneller en meer woningen gebouwd worden, en niemand bestrijdt dat dat nodig is. Maar de woningbouw is juist aan het inzakken. Architecten zien dat aan het aantal opdrachten dat zij binnenkrijgen, blijkt uit cijfers van hun branchevereniging BNA.

Architectenbureaus hebben gemiddeld nog voor zo’n 4,7 maanden werk voor de boeg, blijkt uit een conjunctuurmeting door de BNA; dat is voor ruim een maand minder dan een half jaar geleden. Ruim een kwart zegt nu al te weinig opdrachten te hebben, een verdubbeling ten opzichte van afgelopen voorjaar. En de vooruitzichten over opdrachten en omzet zijn niet positief, melden veel bureaus.

“Op deze manier gaan we de gewenste aantallen woningen niet halen”, zegt BNA-voorzitter Jolijn Valk. Architectenbureaus hebben ook te maken met belemmeringen “buiten hun invloedssfeer”, voegt zij eraan toe, zoals vertraging in het binnenhalen van gemeentelijke vergunningen en stagnatie bij aannemers en onderaannemers.

Slecht nieuws voor minister De Jonge

De waarschuwing van de architecten valt samen met de bekendmaking van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot nu toe is in 2022 voor 48.100 te bouwen woningen een vergunning afgegeven, meldt het CBS. Dat is ruim 12 procent minder dan in dezelfde periode in 2021. Die vergunningen geven zicht op de woningbouw in de komende paar jaar; na het verlenen van de vergunning duurt het gemiddeld twee jaar voor een woning wordt opgeleverd.

Deze cijfers zijn slecht nieuws voor minister De Jonge (volkshuisvesting). Die mikt erop dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 boven de 70.000 uitkomt en daarna flink stijgt (met daarbovenop tienduizenden flexwoningen en woningen in bijvoorbeeld omgebouwde kantoren). Maar volgens Capital Value, een adviesbureau voor woningbeleggers, blijft dat aantal in 2022 onder de 60.000 steken en zakt het in 2024 en 2025 zelfs terug tot 40.000 à 50.000. De CBS-cijfers zijn een nieuwe aanwijzing voor een neerwaartse trend.

Projectontwikkelaars en bouwondernemingen geven de schuld aan De Jonge zelf. Die wil dat twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ is (met een koopprijs tot 355.000 euro of een huur tot 1000 euro), en daar valt te weinig aan te verdienen, zeggen de bouwbedrijven. De ontwikkelaars bekritiseren ook De Jonges plan om de torenhoge huren in de vrije sector te beperken. De bouw van huurwoningen is voor beleggers daardoor minder rendabel.

Bouwtempo omhoog? Naïef

Maar de stagnatie heeft ook oorzaken die De Jonge nauwelijks kan beïnvloeden. Zo zijn de bouwkosten sterk gestegen, onder meer door schaarste aan bouwmaterialen en hogere energiekosten. Zulke extra kosten konden tot voor kort worden doorberekend aan kopers van nieuwbouwhuizen, maar die hebben nu minder financiële armslag vanwege de gestegen hypotheekrentes. Het gevolg is dat nieuwbouw, ondanks de aanhoudende woningtekorten, niet zo snel meer wordt verkocht. En het gevolg daarvan is dat bouwers niet staan te springen om nieuwe projecten op te zetten.

Ook de grondprijs speelt een rol. Die prijs is doorgaans het verschil tussen de waarde van het huis en de bouwkosten. Als de huizenprijzen dalen en de bouwkosten stijgen, neemt de waarde van de grond dus af. Maar niet zelden laten eigenaren hun grond liever braak liggen, in afwachting van betere tijden, dan dat ze genoegen nemen met een lagere opbrengst.

Rabobank-econoom Carola de Groot is er helder over. “Het is ronduit naïef om te denken dat het woningbouwtempo kan worden opgevoerd in een neergaande markt", schreef zij vorige week in een column voor RTL Nieuws. “Er moet rekening worden gehouden met een flinke achteruitgang van de nieuwbouwproductie.”

Het effect van al deze trends raakt dus ook architecten. “Sommige bureaus moeten al inkrimpen”, zegt Valk. “Er moet nu juist worden geïnvesteerd in ontwerpkracht om slimmer te bouwen. Zo voorkomen we dat de bouw stilvalt, want dat wil niemand.”

