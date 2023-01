Er is een nieuwe cao voor winkelpersoneel, maar dat is nog geen reden om de vlag uit te hangen

Er is voor dit jaar een loonsverhoging van 7,46 procent afgesproken voor de 200.000 mensen die werken bij winkels als Wibra, C&A en H&M maar ook tuincentra, webwinkels, de meeste parfumerieën, meubelzaken, juweliers, schoenen- en sportwinkels. In juli gaan de lonen nog verder omhoog, ze stijgen dan mee met het wettelijk minimumloon.

De cao retail non-food staat niet bekend om zijn riante arbeidsvoorwaarden, maar wordt wel gezien als de belangrijkste trendsetter voor verdere werkafspraken in de detailhandel. Vakbonden De Unie, RMU, AVV en CNV ondertekenden donderdag na moeizame onderhandelingen het eindbod van de werkgevers.

Vakbond FNV – niet betrokken bij de onderhandelingen – is er niet over te spreken. “Mensen rond de wettelijke ondergrens betalen en dat presenteren als een mooie loonsverhoging, terwijl alles duurder is geworden”, verzucht FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Vakbond versus vakbond

Even concreet. In deze sector werken werknemers gemiddeld 38 uur per week. Het nieuwe wettelijk minimumloon ligt voor hen op 11,75 euro per uur. In de nieuwe cao is afgesproken dat het nieuwe maximumbedrag van de loonschalen A en B, waar de meeste medewerkers uit deze sector onder vallen, naar 12,77 euro per uur gaat. Degenen in schaal C kunnen maximaal 13,13 euro per uur gaan verdienen.

“Dit is een minimum cao, dus het gaat om wat werkgevers hun mensen minimaal moeten gaan betalen. Voor deze sector is dit een mooi resultaat”, zegt Jacqueline Twerda, onderhandelaar namens vakbond CNV. 70 procent van de CNV-leden stemden voor het aannemen van de cao. “De laagste lonen gaan mee met het minimumloon omdat dat verplicht is. Dat alle hogere lonen een loonsverhoging krijgen is het resultaat van keihard onderhandelen.”

De kritiek van FNV steekt. “De beste stuurlui staan aan wel”, zegt Twerda. “Natuurlijk kan een cao altijd beter. Maar het gaat hier vaak – en ik vind dit altijd moeilijk om te zeggen – om lager geschoold werk. En consumenten vertikken het om de echte prijs van spullen te betalen, dus leveren werknemers daarop in. Zo is onze maatschappij. Dan is het wel heel makkelijk van FNV om vanaf de zijlijn te gaan schreeuwen.”

Buiten de boot

De nieuwe cao is nog om een andere reden omstreden. CNV gaf eerder zelf al toe dat de nu afgesproken cao niet voor alle medewerkers een ‘feest’ is. Er zijn namelijk werknemers die alleen een eenmalige of helemaal geen loonsverhoging krijgen. Het betreft ongeveer 20 procent van alle werknemers in de sector.

Het gaat om mensen die niet zijn ingedeeld in het loongebouw omdat ze meer verdienen dan het maximum salaris of qua functie hoger zitten dan de functies in het loongebouw. Zij krijgen een eenmalige uitkering van 2,5 procent. Voor werknemers met een bruto salaris van meer dan 4400 euro zijn helemaal geen loonafspraken gemaakt.

Twerda geeft toe dat ze daarvan baalt: “Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die uit een andere cao komen, daarin meer betaald kregen en later bij deze cao zijn ingevoegd én mensen die door de werkgever zelf meer betaald krijgen dan de hoogste schaal in de cao.”

Linda Vermeulen van de FNV is ook hier kritisch. “In deze sector zit je al snel boven de hoogste schaal omdat je instapt rond minimumloon en maximaal kunt doorgroeien tot één euro en een paar centen daarboven.”

Recht op onbereikbaarheid en stagevergoeding

De bonden die hebben getekend benadrukken de positieve punten. Er komt een stagevergoeding van 250 euro bruto per maand en het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd wordt opgenomen in de cao. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om één keer in de drie maanden een weekend vrij te krijgen, mits ze binnen die drie maanden ook een keer een heel weekend werken.

In de nieuwe afspraken is op aandringen van de werkgevers ook een crisisclausule opgenomen. Werkgevers die financieel in zwaar weer zitten mogen in overleg met de bonden de afgesproken loonsverhogingen tijdelijk omzetten in vrije tijd of extra verlofdagen.

Twerda: “Werkgevers moeten dan met cijfers kunnen bewijzen dat ze tijdelijk hele grote financiële problemen hebben waardoor ze de loonsverhoging even niet kunnen betalen. In de praktijk komt dit zelden voor.” De nieuwe cao geldt vanaf 1 januari van dit jaar en loopt eind dit jaar weer af.

