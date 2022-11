Energiezuinig huis kopen? Dan krijg je een hogere hypotheek

Hoe energiezuiniger een huis is, hoe hoger het maximale hypotheekbedrag dat de koper ervan kan lenen. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) gaat nog bekijken hoe dit uitgangspunt het best kan worden uitgewerkt, maar vanaf 2024 moet het geregeld zijn.

De Jonge volgt met deze aankondiging het Nibud, kenniscentrum over geldzaken, dat elk jaar advies uitbrengt over de zogeheten leennormen, de maximale hypotheekbedragen die huishoudens kunnen lenen. Eigenaren van een goed geïsoleerd huis betalen minder aan energie, is de redenering, en dus kan het bedrag dat zij maandelijks kwijt zijn aan hypotheeklasten omhoog.

“Heel goed, dit had eigenlijk al eerder moeten gebeuren", zegt Jeroen Pels, directeur hypotheken van de Triodos Bank. Als enige geldverstrekker in Nederland doet die bank iets dergelijks al, en zij pleit er al een tijdje voor dit uitgangspunt in de landelijke normen op te nemen. “Zo worden mensen gestimuleerd om op het meest logische moment, bij de aankoop van een huis, na te denken over verduurzaming", zegt Pels over de ervaringen die Triodos heeft opgedaan. “Het voorkomt uitstelgedrag.”

Zo wordt ook ‘overkreditering’ voorkomen, ziet de Triodos Bank. “In een oververhitte markt houden huizenkopers niet genoeg rekening met energieprestaties en met investeringen die daardoor in de toekomst nog noodzakelijk zijn", zegt Pels. “Huizen met een slecht energielabel worden minder waard, zuinige woningen juist meer.”

13.000 meer hypotheek

Het is niet eenvoudig om de energieprestaties van een huis te verwerken in die leennormen, waarschuwt het Nibud, want de meest voor de hand liggende maatstaf, het energielabel, voldoet niet. Een groot, vrijstaand huis met energielabel B verbruikt bijvoorbeeld meer energie dan een klein rijtjeshuis met label E, en een vrijstaand huis meer dan een rijtjeswoning of een flat. Ook de oppervlakte maakt verschil.

Al die kenmerken in de leennormen verwerken wordt te ingewikkeld, denkt het Nibud. Maar op grond van een wat grovere indeling komt het tot fors verschillende maximale hypotheekbedragen. Voor een vrijstaand huis met label A of B is het verantwoord de maandelijkse hypotheeklasten 64 euro hoger te laten uitvallen dan voor een huis met label E, F of G. Dat komt neer op een extra hypotheek van zo’n 13.000 euro.

Volgens Pels van de Triodos Bank zou het goed zijn als geldverstrekkers en ook makelaars niet wachten op 2024, maar nu al inspelen op de verschillen in energieprestaties. Hij wijst op cijfers van makelaarsvereniging NVM: een huis met label C is nu al gemiddeld 50.000 euro meer waard dan met label G.

Lees ook:

Energielabel niet goed? Steeds vaker haken huizenkopers af

Nu huizenkopers iets meer te kiezen hebben, letten zij vaker op het energielabel van een woning. Voor een goed label betalen zij tienduizenden euro’s meer.