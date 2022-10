Energielabel niet goed? Steeds vaker haken huizenkopers af

Nu huizenkopers iets meer te kiezen hebben, letten zij vaker op het energielabel van een woning. Voor een goed label betalen zij tienduizenden euro’s meer.

Toevallig heeft hij net wat bezichtigingen achter de rug. “En echt elke gegadigde vroeg naar het energielabel”, zegt Micha van den Bergh van Makelaar in Amsterdam. “Woningen met een goed label zijn meer in trek. Kopers zijn ook bereid ervoor te betalen.” Dat was een jaar geleden echt anders, voegt hij eraan toe, en niet alleen omdat de energieprijzen toen nog stabiel leken. “Er was toen ook gewoon amper keus op de woningmarkt.”

Dezelfde verhalen hoort ook Gijs van Wijgerden van onlinemakelaar Makelaarsland. “Het is totaal anders dan een jaar geleden. Kopers letten heel goed op het energieverbruik. Bij een wat ouder huis met een minder goed label willen ze ook weten wat ze eraan kunnen doen. En als dan blijkt dat ze vier of vijf maanden moeten wachten op een installateur of een aannemer, haken ze soms af.”

Hoe beter het label, hoe hoger de woningwaarde

Toch zijn ook woningen met een slecht energielabel nog wel te verkopen, bleek afgelopen zomer uit onderzoek van Brainbay, het databedrijf opgericht door makelaarsvereniging NVM. Maar tegen een lagere prijs, want: hoe beter het label, hoe hoger de woningwaarde. Met label C brengt een huis gemiddeld 8 procent meer op dan met label G. Investeren in verduurzaming levert dus niet alleen een lagere energierekening op, maar maakt een woning ook algauw tienduizenden euro’s meer waard.

Die analyse geldt voor de hele Nederlandse woningmarkt, maar verschillen zijn er wel. De woningwaarde stijgt het hardst bij een vrijstaand huis met een al wat ouder bouwjaar, bijvoorbeeld een jarendertigwoning. Logisch, vindt Brainbay, want het verduurzamen van zo'n huis vergt vaak een grotere investering, maar levert dan ook extra veel besparing op.

Kopers hebben meer te kiezen

Het ligt voor de hand dat de waarde van een huis met een goed label alleen maar verder zal stijgen, nu het aanbod aan koopwoningen weer toeneemt – zoals blijkt uit de NVM-cijfers over het derde kwartaal. Kopers hebben nu meer te kiezen, en in die omstandigheden laten ze het energielabel zwaarder meewegen.

Bovendien hakt de energiecrisis er stevig in. Brainbay zag afgelopen zomer al hoe groot de invloed daarvan is op de waarde van een woning met een label C of hoger. Al een aantal jaren was een huis met label C grofweg 25.000 euro meer waard dan een huis met label G, maar sinds begin dit jaar, toen de energieprijzen begonnen te stijgen, is dat verschil snel opgelopen tot 35.000 euro.

De NVM wil nog dit jaar opnieuw kijken naar de invloed van energielabels op huizenprijzen, om te meten hoe die zich over een wat langere periode ontwikkelt. “Het valt te verwachten dat de trend doorzet”, zegt Gerco van den Berg, die zich bij de NVM bezighoudt met duurzaamheid. “Iedereen is zich meer dan ooit bewust van de energiecrisis. Vroeger had je het met je buurman over het weer, nu over je energierekening. Ik zag op Funda zelfs al huizen te koop waar op de tweede foto die in beeld kwam niet het huis zelf te zien was, maar de energierekening.”

