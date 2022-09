Energie-econoom: ‘Een vast energietarief is sowieso duur: ofwel voor de consument, ofwel voor de overheid’

Na vele maanden met torenhoge energieprijzen overkomt het steeds meer consumenten. Hun vaste, vaak meerjarige energiecontract loopt af, met alle gevolgen van dien. Een nieuwe overeenkomst voor de lange termijn is amper nog af te sluiten. En dus zijn ze overgeleverd aan de grillen van de variabele gas- en stroomprijs: vaak een veelvoud van hun oudere tarief.

Het kabinet wil iets doen aan de onzekerheid die dat met zich meebrengt, maakte minister Jetten (D66) dit weekend bekend. Mensen moeten ook weer een gegarandeerd tarief voor een periode van een jaar of langer kunnen afspreken. Maar dat is linksom of rechtsom een dure oplossing, concludeert Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ofwel voor de overheid, ofwel voor de consument zelf.

Wat hebben mensen aan een vast tarief als de prijzen zo hoog zijn als nu?

“Dat is inderdaad een goede vraag. De marktprijs is op dit moment heel hoog, ook als je een contract met een vast tarief afsluit. Als de marktprijs gaat dalen, lopen energiebedrijven een groot risico dat klanten hun vaste overeenkomst voor dat hoge tarief weer opzeggen. Ze zijn dan immers elders goedkoper uit.”

Jetten wil dat tussentijds opzeggen wel minder aantrekkelijk maken. Mensen die overstappen, moeten bijbetalen.

“Dat is belangrijk, want mensen kunnen nu makkelijk weg. Maar als er een hoge boete op overstappen komt, is het weer de vraag of een vast contract voor de consument zo aantrekkelijk is. Want als ze alleen met een hoge boete onder hun contract uit kunnen, zullen ze weer minder snel voor een vast tarief kiezen bij de huidige prijzen.”

Het kabinet kijkt ook naar manieren om de tarieven te verlagen, bijvoorbeeld door een prijsplafond. Wat is daar het gevolg van?

“Dat kan alleen als de overheid energiebedrijven fors compenseert. Een flinke ingreep in de markt, die duur is voor de schatkist. Terwijl het achterliggende probleem gewoon in stand blijft: er is een enorme schaarste. Door die niet in de prijs door te berekenen, neem je ook de prikkel weg voor consumenten om energie te besparen. En voor energiebedrijven om te investeren in alternatieven als wind- en zonne-energie.”

Ondertussen zijn er wel steeds meer mensen die in financiële problemen komen. Daar moet de overheid toch iets mee?

“Maar dat kan beter door iets aan de gevolgen te doen. Bijvoorbeeld door uitkeringen te verhogen of mensen te compenseren die door de stijgende prijzen in de problemen komen. Dat werkt beter dan dat we alle principes van de markt nu overhoop gooien. Want het probleem is niet dat de energiemarkt slecht werkt. Er is simpelweg veel schaarste in de wereld. Maar die blijft óók bestaan als de overheid de markt meer naar zich toetrekt.”

Werkt die markt wel echt zo goed? Er zijn het laatste jaar diverse aanbieders omgevallen, met grote gevolgen voor hun klanten.

“Daar schoot de markt wel tekort. Consumenten konden vooral vergelijken of ze groene of grijze stroom afnamen. En ze konden op consumentensites de prijzen vergelijken. Maar het ontbrak aan mogelijkheden om een risico-inschatting te maken. Daar is aanvullende regulering nodig. Maar dat is iets anders dan dat we het hele systeem op de schop gaan nemen. Terwijl de kern van het probleem - die schaarste - niet verdwijnt als de overheid de markt meer in handen neemt.”

Tegelijkertijd maken energiebedrijven door die schaarste hoge winsten.

“Die zou je via hogere belastingen kunnen afromen. Al heeft dat ook nadelen. Er gaat dan dus minder geld naar innovaties als wind- en zonneparken. Bovendien is het de vraag hoe lang deze periode met hoge prijzen en winsten duurt. De prijs voor vloeibaar gas daalt alweer. Als we geen strenge winter krijgen, kan het zijn dat die tendens doorzet.”

Lees ook:

Jetten: Vaste energiecontracten keren terug, met prijszekerheid

Het kabinet dwingt energiebedrijven tot het aanbieden van langdurige contracten met een vaste prijs, kondigt minister Rob Jetten aan in de Abel Herzberglezing.