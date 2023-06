Eneco bouwt een megabatterij in België en dat moet Nederland zichzelf aanrekenen

Ze zal ongeveer 80 à 90 miljoen euro kosten, de megabatterij die Eneco bouwt in Wallonië. “Een behoorlijk groot project”, zegt directeur energietransitie Ron Wit van het bedrijf. De vergunning is er, de batterijen zijn besteld en de voorbereidende werkzaamheden gestart. Eind 2024 wil Eneco de batterij in gebruik nemen. In Nederland durft het energiebedrijf zo’n investering nog niet aan.

Aan de behoefte ligt het niet. In 2030 moet zo’n 80 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, vooral zon en wind. Regelmatig zal het harder waaien of is er meer zonneschijn dan dat consumenten en bedrijven aan stroom nodig hebben, of juist andersom. Batterijen kunnen die onbalans oplossen, door op te laden als er teveel stroom is, en stroom te leveren als er weinig van is. Volgens Tennet is in 2030 rond de 10 gigawatt aan batterijvermogen nodig om de leveringszekerheid te garanderen. Momenteel is 0,3 gigawatt geïnstalleerd.

Nee, het ligt aan het geld. Het type batterij waar Wit over spreekt, wordt rechtstreeks aangesloten op het stroomnet, in tegenstelling tot de batterijen die onderdeel zijn van een wind- of zonnepark. In Nederland is zo’n netwerkbatterij de investering nog niet waard, zegt hij. Wit wijst op een analyse van twee adviesbureau’s, die laat zien dat de investeringen momenteel vooral naar ons omringende landen gaan.

Waarom is Nederland niet aantrekkelijk?

“Batterijen hebben een dubbelrol. Ze kunnen stroom leveren en ze kunnen stroom afnemen. Zo balanceren ze het elektriciteitsnet als vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. In Nederland is het tarief dat je als batterij-exploitant voor het gebruik van het netwerk moet betalen veel hoger dan in België en Duitsland. Als gevolg daarvan wijken investeerders uit naar de ons omringende landen en ontstaat het risico dat de leveringszekerheid hier minder wordt.”

Hoeveel hoger zijn die tarieven in Nederland?

“Technisch kunnen batterijen decennialang mee, maar de economische levensduur is maximaal 15 jaar. Wij hebben uitgerekend dat we in die tijd ten minste 90 miljoen euro aan de netbeheerder moeten betalen. Dat is dus iets meer dan de investeringskosten. Om concurrerend te worden met België en Duitsland zouden de nettarieven hier met 80 tot 90 procent omlaag moeten gedurende een overgangsperiode van minimaal tien jaar.”

Zo’n batterij levert toch ook geld op?

“Zeker, met zo’n batterij denken we natuurlijk ook geld te verdienen, naar verwachting ten minste 30 miljoen in de eerste drie jaar. We houden er rekening mee dat de opbrengst daarna snel terugloopt, onder meer door de snelle technische ontwikkeling. Nieuwere batterijen zullen goedkoper kunnen werken, en dan verlies je dus omzet. Nieuwe batterijen kannibaliseren op de oudere batterijen en dat maakt de investering onzeker op de middellange termijn. Als je dan ook nog hoge kosten hebt, krijg je de businesscase niet rond.”

Regelmatig worden wel nieuwe batterijen aangekondigd. Tennet heeft met dertien partijen afspraken gemaakt over de aanleg van zes gigawatt.

“Klopt. Ik noem dat handdoekje leggen. Wij als Eneco hebben ook een paar aanvragen lopen in Nederland. Het stroomnet zit overvol, dus er is lange wachttijd om nieuwe installaties aan te sluiten. Ondertussen claim je alvast je plekje, zodat je straks tot een investering kunt beslissen als het beleid wijzigt of er aanvullende subsidies komen. Maar of het echt allemaal gerealiseerd wordt met de huidige nettarieven, is maar zeer de vraag.”

