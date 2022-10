Elon Musk wil Twitter ombouwen tot ‘alles-app’ die alle andere apps overbodig maakt

Tesla-topman Elon Musk maakte dinsdagavond onverwacht bekend toch Twitter te willen kopen. Voor dezelfde prijs die hij eerder had geboden: 44 miljard dollar. Tot tevredenheid van het bestuur van Twitter, dat aangaf de deal met Musk nu zo snel mogelijk te willen afronden.

Musk had in april een bod gedaan maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Waarom Musk nu opeens de deal nieuw leven wil inblazen, wordt niet direct duidelijk uit documenten die zijn ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Waarschijnlijk wil hij met zijn ommezwaai een gevecht in de rechtszaal over Twitter vermijden. Sinds zijn eerdere terugtrekking voerden Twitter en Musk namelijk een juridische strijd omdat het sociale mediabedrijf de rijkste man ter wereld aan de overeenkomst probeerde te houden. Die zaak zou deze maand dienen in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. Naar verluidt dachten de advocaten van Musk dat hij die zaak mogelijk zou gaan verliezen.

App met verschillende diensten

De Tesla-topman heeft direct grote plannen met het medium. In een tweet verklaarde hij dat hij van Twitter een ‘alles-app’ wil maken; dat is een app die gebruikers zoveel verschillende diensten biedt dat zij eigenlijk niet meer naar andere apps toe willen.

Een goed voorbeeld is het Chinese WeChat. In die app kunnen gebruikers chatten maar ook winkelen en gamen. Daarnaast biedt WeChat een eigen betalingssysteem en kunnen er bijvoorbeeld taxi’s worden besteld of maaltijden. Dat gebeurt deels doordat allerlei bedrijven graag hun diensten in WeChat aanbieden omdat zoveel mensen die app gebruiken.

In het Westen is er geen vergelijkbare app. Facebook-moederbedrijf Meta heeft geruime tijd pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt. Inmiddels lijkt dat bedrijf zich niet meer ten doel te hebben gesteld om een ‘alles-app’ te bezitten. Over Musks plannen is verder weinig bekend.

