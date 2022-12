Elon Musk verkoopt bergen Tesla-aandelen, en dat zit beleggers niet lekker

Een ‘neerwaartse spiraal des doods’ en een topman die ‘slapend achter het stuur zit’. Het moge duidelijk zijn: beleggers en analisten maken zich grote zorgen om Tesla, ’s werelds grootste fabrikant van elektrische auto’s, die ook in Nederland volop rondrijden.

Want wie is daar ook alweer de topman van? Elon Musk, die afgelopen najaar bijna non-stop in het nieuws was door zijn aankoop van Twitter. Volgens analisten kost dat Twitter-avontuur zoveel tijd en energie dat Tesla dreigt af te glijden. Sinds Musk dit voorjaar zijn interesse in Twitter bekendmaakte, is de beurskoers van Tesla met zo’n 60 procent gedaald. Daarmee zijn honderden miljarden dollars aan beurswaarde verdampt.

Vermogend door aandelen

En de problemen zijn nog niet voorbij, want de risico’s voor Tesla hangen deels samen met de persoonlijke financiën van Musk. De uitvinder en zakenman geldt als steenrijk, maar ‘cash-arm’. Bijna al zijn vermogen zit ‘vast’ in aandelen van Tesla en zijn andere bedrijven. Musk is vooral vermogend geworden doordat deze eigen bedrijven, en dus de waarde van zijn eigen aandelen daarin, zo hard groeiden.

Gebrek aan contanten is soms onhandig. Telkens als Musk iets groots wil kopen − zoals een huis of een sociaal medium als Twitter − kan hij niet zomaar de portemonnee trekken. Hij moet dan eerst aandelen verkopen, of leningen afsluiten bij banken met de aandelen als onderpand.

Dit jaar heeft hij maar liefst voor 39 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht, deels om zijn aankoop van Twitter te financieren. Dat zien Tesla-beleggers met lede ogen aan: bij zulke grote verkoopvolumes daalt de koers en verliezen zij geld. Bovendien wordt het met een lagere beurskoers moeilijker voor Tesla om geld op te halen in de toekomst, wat nieuwe investeringen in de weg kan zitten.

Elon Musk is zo'n 200 miljard dollar armer dan op zijn hoogtepunt in november 2021. Beeld AP

Koersval

Het verkopen van aandelen is relatief nieuw voor Musk. Eerder sloot hij liever leningen af bij de bank met aandelen als onderpand. Met de hoge aandelenkoers van de afgelopen jaren was dat nooit een probleem. Maar nu, met de koersval van dit jaar, zit Musk om twee redenen in de problemen.

Ten eerste is hij zo’n 200 miljard dollar armer dan op zijn hoogtepunt in november 2021, zo bleek deze week uit de Bloomberg Billionaires Index. Musk heeft volgens Bloomberg ‘slechts’ 140 miljard dollar over. Daarnaast kan de dalende Tesla-koers een probleem worden voor alle leningen die hij met onderpand heeft verkregen. Zakt de waarde van het onderpand door een vooraf afgesproken ondergrens, dan zullen de banken waar hij leent bij hem aankloppen.

Musk krijgt dan ‘margin calls’ op zijn bord, wat betekent dat hij moet bijstorten. Dat kan hij alleen doen door een deel van zijn Tesla-aandelen te verkopen, is de vrees, waardoor de aandelenkoers nog verder kan dalen en er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Vage belofte

Het is niet duidelijk hoeveel leningen Musk heeft uitstaan, en ook niet wat de kritische ondergrens is waarbij hij moet bijstorten. Het scheelt wel dat hij Twitter niet met dit soort leningen heeft betaald. Al meldde persbureau Bloomberg onlangs dat sommige van de andersoortige, risicovolle leningen die Musk wél voor Twitter heeft afgesloten, op last van de banken misschien alsnog worden omgezet in leningen met een persoonlijk onderpand. De banken denken daarmee minder risico te lopen. Maar voor Tesla zou dat slecht nieuws zijn.

Ondertussen heeft Musk enkele weken geleden opnieuw voor ongeveer 3,6 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht, nadat hij in november ook al voor 3,9 miljard dollar aan stukken van de hand deed. Vlak voor Kerst beloofde hij tijdens een videoconferentie op Twitter dat hij hier voorlopig mee zal stoppen, voor een periode van ‘weet ik veel, waarschijnlijk de komende twee jaar’. Zo’n belofte over persoonlijke aandelenverkopen heeft hij echter wel vaker verbroken.

