Elke dag lekt er per Italiaan 156 liter weg door barsten en gaten in de leidingen

Italië kent een van de droogste jaren ooit. Waterverspilling door de slechte staat van de leidingen is daarom een actueel probleem geworden.

“We willen dat volgend jaar 36 procent van ons drinkwater in de leidingen weglekt.” Renato Renai, de voorzitter van de raad van bestuur van Acquedotto del Fiora, meldt het cijfer met enige trots. Want voorheen sijpelde er nog veel méér water door de barsten en gaten van het achtduizend kilometer lange waterleidingnet van het waterbedrijf. “In 2018 zaten we nog op 48 procent. Dit jaar gaat het om 39 procent”, vertelt hij op het hoofdkantoor in Grosseto.

En dan doet het bedrijf dat Renato Renai (54) leidt, en dat 55 gemeentes in Toscane bedient, het nog niet eens zo slecht. Want in de zuidelijke stad Latina, nummer één op de verspil-lijst, gaat zeventig procent van het leidingwater via lekken verloren. In Rieti, de nummer twee, lekt 63 procent weg. Het landelijk gemiddelde ligt op 36 procent. Minister Roberto Cingolani van energietransitie rekende voor dat dat per dag per Italiaan 156 liter is. In principe komt er in Italië altijd wel voldoende drinkwater uit de kraan, maar in geval van mogelijke schaarste zijn de lekkende waterleidingen natuurlijk wel een probleem.

Minder regen

En die schaarste lijkt nu een reële optie te worden. De eerste zeven maanden van dit jaar waren de droogste maanden ooit gemeten, dus sinds 1800: er viel 46 procent minder regen dan gemiddeld. Waterverspilling is daarom een actueel probleem geworden.

Bestuursvoorzitter Renai vertelt dat de voornaamste oorzaak van het lekken de ouderdom van de leidingen is. “Onze waterleiding in Siena is in 1914 aangelegd. De leidingen hier in Grosseto stammen uit 1932. Ze zijn voornamelijk van ijzer en gietijzer en gaan dus niet eeuwig mee. De meeste leidingen in Italië zijn in de jaren ’60 aangelegd, toen de burgers massaal drinkwater thuis uit de kraan begonnen te krijgen. Wij van Acquedotto del Fiora hebben een deel van ons net wel gerepareerd en vernieuwd, maar dat is ontzettend duur. Wij vinden het niet kunnen om de kosten daarvoor op onze huidige klanten te verhalen. Dus het weglekken blijft, maar wordt wel minder.”

Renato Renai van het drinkwaterbedrijf Acquedotto del Fiora.

Negenhonderd miljoen

Van de circa tweehonderd miljard euro die Rome uit het Europese Corona-herstelfonds kan krijgen, moet negenhonderd miljoen naar het stoppen van al die lekkages gaan. Maar Renai denkt niet dat dit bedrag daar groot genoeg is om het probleem te verhelpen. Hij maakt zich vanwege de klimaatverandering bovendien zorgen om de steeds grotere onzekerheid. “Als het zo ontzettend weinig regent als dit jaar, over hoeveel water zal ik de komende jaren dan kunnen beschikken? Zal er voldoende water in de bronnen en putten zitten? Dat is voor mij de grote vraag.”