Elektrische auto's kunnen dagenlang branden. Zijn parkeergarages voorbereid?

Branden in parkeergarages zijn steeds vaker ‘niet beheersbaar’, schreven ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Justitie) afgelopen september aan de Tweede Kamer.

Dat komt door alle kunststof en rubber die fabrikanten in hun modellen verwerken. Bij autobranden ontstaat daardoor veel rook. De opkomst van elektrische auto’s speelt ook een rol, omdat de batterij dagenlang kan branden – zoals de grote rookpluim boven het schip Fremantle Highway bewijst.

De ministers bepaalden dat parkeergarages die zich onder woningen bevinden, zoals parkeerkelders in appartementengebouwen, vanaf nu uitgerust moeten worden met een automatische brandblusinstallatie. Dat legden ze vast in het nieuwe bouwbesluit. De regels zijn 1 juli ingegaan en gelden alleen voor nieuwbouw-parkeergarages die groter zijn dan 1000 vierkante meter.

De blusinstallatie moet ervoor zorgen dat andere auto’s niet óók in de fik vliegen. Bewoners moeten zo ook de tijd krijgen om hun huizen te verlaten.

Nederland telt ongeveer duizend parkeergarages

Vexpan, de branchevereniging van de parkeerbranche, schat dat Nederland ongeveer duizend parkeergarages telt. Ongeveer 400 daarvan zijn publiek toegankelijk, zij worden gerund door gemeenten of bedrijven zoals Q-Park, Interparking en Apcoa. De rest zijn besloten parkeergarages, van kantoren of appartementengebouwen.

“Beleidsmakers zouden een goede evaluatie moeten laten uitvoeren naar hoe het zit met moderne auto’s en de brandveiligheid in al die bestaande parkeergarages”, zegt Nils Rosmuller, die zich als lector van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid bezighoudt met de energie- en transportveiligheid.

Het aantal elektrische auto’s op de weg, en dus in parkeergarages, neemt snel toe en de scheepsbrand laat zien hoe het fout kan gaan als die auto’s dicht bijeen staan en elkaar allemaal aansteken. Zulke brand- en rookontwikkeling wil je niet op plekken waar zich veel parkeergarages bevinden, zoals binnensteden. De rook kan daar veel (gezondheids)schade aanrichten.

De uitkomst van zo’n onderzoek hoeft overigens niet te zijn dat alle parkeergarages aangepast moeten worden, zegt Rosmuller. Eerst zijn de autofabrikanten aan zet. Zij moeten systemen inbouwen die ‘instabiliteit’ in de accu kunnen voorkomen en herkennen, zodat brand voorkomen kan worden en er snel ingegrepen kan worden als het toch fout gaat.

Elektrisch laden in parkeergarages in opkomst

Mogelijk blijkt uit zo’n onderzoek dat ook de eigenaren van sommige parkeergarages nog extra moeten investeren, bijvoorbeeld in compartimentering. Door delen van een parkeergarages van elkaar te scheiden, kan verspreiding van de brand voorkomen worden. Brandontwikkeling kan ook voorkomen worden met automatische blussystemen die brand vroegtijdig waarnemen.

De parkeerbranche wil het aantal laadpalen in parkeergarages de komende jaren uitbreiden. In 2025 moet 5 procent van de parkeerplekken een laadpaal hebben en in 2030 is dat 10 procent. Daarmee verandert de functie van een parkeergarage, zegt Rosmuller. “Van auto’s stallen, naar elektrische auto’s stallen én tanken. Dat brengt andere risico’s met zich mee.”

Het nieuwe bouwbesluit houdt hier ook rekening mee, zo mogen alleen nog veiliger type laadpalen worden gebruikt en moeten die laadpalen ook allemaal met één druk op de knop uit te schakelen zijn. Dat laatste moet voorkomen dat brandweerpersoneel geëlektrocuteerd wordt tijdens het blussen.

Parkeerbranche komt later dit jaar met aanbevelingen

De parkeerbranche onderneemt ook stappen, zegt vice-voorzitter Peter Dingemans van brancheorganisatie Vexpan. Daarbij sluit de organisatie deels aan bij aanbevelingen van de NIPV, bijvoorbeeld om elektrische auto’s voortaan dicht bij de in- en uitrit te stallen. Dan kan de brandweer er sneller bij.

Vexpan heeft een werkgroep opgericht die werkt aan een ‘integraal advies’ over elektrisch laden en brandveiligheid. De organisatie publiceert die adviezen voor het einde van het jaar. Automatische brandblussers en sprinklerinstallaties zijn in veel parkeergarages al aanwezig, zegt Dingemans.

Lees ook:

Brandend schip heeft geen 25 maar bijna 500 elektrische auto’s aan boord

Het vrachtschip dat dinsdagnacht bij Ameland in brand vloog blijkt bijna 500 elektrische auto’s aan boord te hebben. Eerder was sprake van 25.