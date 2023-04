Elektrisch vliegen staat op doorbreken dankzij nieuwe megabatterij

De Chinese batterijfabrikant CATL, toeleverancier van Tesla en veel andere e-auto's, zal nog dit jaar een batterij leveren die per kilo twee keer zo veel stroom kan opslaan. De batterijen zullen met name geschikt zijn voor e-vliegtuigen.

CATL maakt dit bijzondere nieuws deze week bekend op de grote autobeurs van Shanghai. Het Chinese bedrijf belooft dat het nog voor het eind van dit jaar de eerste nieuwe batterijcellen zal leveren. De batterij krijgt een capaciteit van 500 Wh per kilo. Daarmee wordt sneller dan gedacht een enorme sprong gemaakt naar krachtiger batterijen. De huidige batterijen in e-auto's halen zo'n 200 Wh per kilo en de allernieuwste misschien 300 Wh.

Wereldmarktleider

Als een start-up zulk nieuws bekend maakt, kun je nog denken: eerst zien, dan geloven. Maar bij CATL lijkt zo'n houding niet op zijn plaats. CATL levert een derde van alle batterijen voor e-auto's in de wereld. De wereldmarktleider heeft geen mooie praatjes nodig om financiers te verleiden en zou juist zijn geloofwaardigheid ondergraven als het eind dit jaar zijn aankondiging niet gestand zou doen.

Wu Kai, leider van het wetenschappelijk onderzoek bij CATL, presenteert de nieuwe Condensed Battery als oplossing voor elektrisch vliegen. Beeld CATL

Welke technologie het bedrijf toepast om tot de hoge energiedichtheid te komen, is niet duidelijk. Zelf spreekt CATL van een ‘Condensed Battery’. Dat lijkt te wijzen op iets tussen de vloeistofbatterijen van het type lithium-ion en de vastestofbatterijen met onder meer natrium en zwavel. Details geeft CATL niet. Wel meldt het bedrijf nog dat de batterij snel geladen kan worden en heel brandveilig is.

Met twee keer zo veel stroomopslag per kilo kunnen batterijen voortaan ongeveer half zo zwaar worden om er een zelfde afstand mee te kunnen rijden of een veel groter rijbereik krijgen bij een zelfde of lager gewicht. Bij vrachtwagens kan dit vele tonnen aan batterijgewicht schelen.

CATL-vliegtuig

CATL meldt zelf al dat de batterijen met name ook geschikt zullen zijn voor elektrische vliegtuigen. Daarbij speelt het gewicht immers een cruciale rol. Vaak wordt gesteld dat elektrisch vliegen een reële optie wordt als de batterijcapaciteit 450 Wh per kilo bedraagt. Aan die norm wordt nu dus ruim voldaan. Om zijn vertrouwen in deze toepassing te onderstrepen maakte CATL ook nog bekend dat het zelf met partners zo’n e-vliegtuig ontwikkelt.

Ik heb al vaker geschreven over Nederlandse start-ups die elektrische vliegtuigen willen gaan bouwen. Zo ontwikkelt Maeve een toestel voor 44 passagiers dat in 2029 lijndiensten zou moeten gaan vliegen. Maeve rekent er op dat batterijen dan krachtig genoeg zullen zijn om dit middelgrote toestel ruim vierhonderd kilometer ver te laten komen. Daar begint het nu al op te lijken.

Lelystad, Teuge, Twente, Eelde...

Maeve pleitte er vorige week, bij de presentatie van zijn eerste model, voor om van Lelystad Airport een luchthaven voor e-vliegtuigen te maken. Wie mij al langere tijd volgt, weet dat ik daar ook veel heil in zie. Maar Lelystad is al niet meer de enige luchthaven waar elektrisch vliegen van de grond zou kunnen komen. Op vliegveld Teuge wordt zelfs al aan een fabriek gewerkt voor kleine elektrische ‘luchttaxi's’, geschikt voor vier passagiers. De start-up Electron wil daarmee om te beginnen lijndiensten gaan onderhouden vanaf vliegveld Eelde bij Groningen.

En Vliegveld Twente maakte twee weken geleden bekend samen met de nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij Fly with Lucy een netwerk op te willen zetten voor elektrische vliegtuigen die regionale vliegvelden in Europa gaan bedienen. Fly with Lucy heeft al een voorlopige bestelling bij Maeve geplaatst. De luchtvaartmaatschappij kijkt naar maar liefst 3000 kleine luchthavens in Europa waar het diensten op zou kunnen onderhouden.

Er zijn het afgelopen jaar al diverse grote verbeteringen van batterijen aangekondigd, met soms zelfs een capaciteit van 1000 Wh per kilo. Maar dat nieuws kwam van start-ups die zich nog moeten bewijzen. Dat CATL als wereldmarktleider nu meldt dat het nog dit jaar een batterij van 500 Wh per kilo gaat leveren, moet haast wel betekenen dat elektrisch vliegen op doorbreken staat.

