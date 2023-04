Elektrisch rijden wordt duurder, dat helpt de tweedehands markt niet

Dit is het perfecte moment voor de overheid om de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s te stimuleren, zegt Paul de Waal van Bovag, de branche-organisatie voor ondernemers in de mobiliteit. Vraag en aanbod zijn namelijk groot genoeg. “Maar tegelijkertijd gaan níeuwe elektrische auto’s juist duurder worden. De overheid stopt met een aantal stimulerende maatregelen voor deze markt. Dit slaat een deuk in de instroom van auto’s op die tweedehandsmarkt.”

Van de verkochte nieuwe auto’s is nu bijna een kwart elektrisch. Jaarlijks stijgt het aanbod van elektrische tweedehandsauto’s, vorig jaar zijn er 67.284 van eigenaar gewisseld. Om ervoor te zorgen dat die trend doorzet, moet de nieuwmarkt blijven groeien. Daarom vindt Bovag het onwenselijk dat meerdere voordelen voor elektrische auto’s wegvallen.

Ook de ANWB zegt dat het cruciaal is om de nieuwmarkt te stimuleren om een volwassen tweedehandsmarkt te ontwikkelen. Nieuwkopers moeten worden verleid om voor elektrisch te kiezen. Na een jaar of vijf kunnen die auto’s dan weer worden doorverkocht.

Hoge kosten als barrière

De komende jaren steekt de overheid 528 miljoen euro extra subsidie in de tweedehands markt voor elektrische auto’s, maakte Rob Jetten, minister voor klimaat en energie, woensdag bekend.

Om die subsidie te betalen, verhoogt de overheid de belasting op nieuwe auto’s met 200 euro. Deze aanschafbelasting (de BPM) geldt momenteel niet voor elektrische voertuigen, maar dat lijkt te veranderen na 2024. Nu al is de hoge aanschafprijs de belangrijkste barrière voor autokopers om voor elektrisch te kiezen, zegt ANWB. Als nieuwe e-auto’s nog duurder worden, helpt dat niet.

Verder verdwijnt het voordeel in de wegenbelasting. Tot en met volgend jaar wordt er geen motorrijtuigenbelasting gerekend voor een elektrische auto. Maar in 2025 betaal je een kwart, en een jaar later het volledige bedrag. “Omdat elektrische auto’s zwaarder zijn door de accu, en de wegenbelasting uitgaat van het gewicht van het voertuig, valt die belasting een stuk hoger uit dan bij auto’s met een brandstofmotor”, zegt De Waal.

Als voorbeeld noemt hij de elektrische Peugeot 208. “De eigenaar gaat 220 euro per kwartaal betalen aan wegenbelasting, terwijl een vergelijkbare benzineauto 141 euro kost.” De elektrische Volkswagen ID.3 wordt zelfs twee keer zo duur in de wegenbelasting als een vergelijkbare Golf, berekende Bovag. Dit kan ervoor zorgen dat consumenten toch voor een benzineauto kiezen.

Ook fiscaal voordeel verdwijnt

ANWB vindt net als Bovag dat de wegenbelasting gecorrigeerd moet worden voor het gewicht. “Zonder een korting op de wegenbelasting wordt elektrisch rijden de komende jaren juist duurder”, zegt een woordvoerder. De totale kosten van een elektrische auto zijn het afgelopen jaar al fors gestegen, blijkt uit de Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. Dat komt door de hogere energiekosten en verzekeringspremies.

Ook de voordelen in de fiscale bijtelling voor de elektrische auto van de zaak verdwijnen na 2025. De Waal: “Daardoor zullen minder zakelijke rijders voor een elektrische auto kiezen. De bijtelling wordt immers gebaseerd op de nieuwprijs, en die ligt hoger voor de elektrische variant van een model.”

De subsidie voor elektrische occasions, waar de overheid nu extra geld voor vrijmaakt, wordt verstrekt via de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). “Deze regeling bestaat al enige jaren”, zegt De Waal. “Ieder jaar overstijgt de vraag het beschikbare bedrag. Er is dus voldoende vraag naar subsidie en voldoende aanbod van occasions op deze markt.” Wie een tweedehands e-auto koopt, kan nu 2000 euro subsidie aanvragen.

