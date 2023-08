El Niño baart zorgen bij Rode Kruis: extreem weer heeft mogelijk nog veel rampen in petto

Noorwegen staat onder water, het Griekse Rhodos stond in brand en ook voor de rest van het jaar liggen weer- en klimaatrampen op de loer. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. De hulporganisatie verleent deze zomer al bovengemiddeld veel noodhulp, maar verwacht vanwege weersverschijnsel El Niño dat dit pas het begin is. Zo worden ook in bijvoorbeeld Bangladesh miljoenen mensen geraakt door overstromingen en zijn vijf keer meer mensen dan vorig jaar besmet met de malaria-achtige ziekte dengue, die vanwege hitte en water extra door muggen verspreid wordt. Mede door El Niño is het er warmer dan normaal.

“We verwachten meer droogte, overstromingen en extra sterke cyclonen en orkanen”, zegt Derk Segaar, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis. Klimaatverandering zorgt al voor meer extreem weer, en El Niño doet daar tot ongeveer maart een schep bovenop.

El Niño is het weersverschijnsel waarbij de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt door een verandering van winden en stromingen in de Stille Oceaan. Op sommige plekken, zoals India, wordt het droger, in andere, zoals Kenia, juist natter. Het fenomeen treedt elke twee tot zeven jaar op, met een laatste heftige in 2016. Toen werden volgens de Verenigde Naties 60 miljoen mensen getroffen door droogte, hittegolven en overstromingen. Het Rode Kruis verleende veel meer noodhulp dan gemiddeld, met onder meer een extra Giro-actie voor getroffen gebieden in Afrika. Het weersverschijnsel is op zijn sterkst tussen december en februari, dus of het dit jaar weer zo erg wordt, is nog onduidelijk. Volgens Peter Siegmund van het KNMI is er momenteel nog sprake van ‘een gematigde’ El Niño, met vergelijkbare temperatuurstijgingen als bij de kleine El Niño van 2019. Wel is de verwachting dat deze El Niño later dit jaar flink heftiger wordt dan vier jaar geleden het geval was.

Het Rode Kruis bereidt zich op dit moment voor op de mogelijke gevolgen. De hulporganisatie maakt zich vooral zorgen over Pakistan, Bangladesh en de Hoorn van Afrika. Puur weertechnisch gezien heeft El Niño meer gevolgen in de Verenigde Staten en Australië, maar vanwege de grote armoede zijn mensen in Oost-Afrika kwetsbaarder voor kleinere schommelingen in het weer. “Het grote probleem in de Hoorn van Afrika is dat het daar al vier jaar lang erg droog is, en er dan ineens veel regen valt. Daardoor krijg je veel erosie en overstromingen.” In Soedan, waar op dit moment oorlog is, staan verschillende vluchtelingenkampen al onder water, terwijl de extra regenval door El Niño daar nog moet optreden.

Beeld Brechtje Rood

Nederland heeft belangrijkste datateam voor preventie

Na zulke overstromingen verleent het Rode Kruis hulp, en daarnaast richt de organisatie zich steeds meer op preventie. Zeker vanwege de verwachte toename van extreem weer de komende decennia. Zo geeft de organisatie mensen geld en materialen om hun huizen te versterken en deelt het droogtebestendige zaden uit.

Juist bij die preventie en het voorspellen van rampen speelt de Nederlandse Rode Kruis-tak een sleutelrol binnen de internationale organisatie, zegt Segaar. Hier zit het belangrijkste datateam, van zo’n vijftig mensen. “Als we extra regenval in de bergen van Ethiopië zien, kunnen we door onze analyses vijf dagen van tevoren zien of we verderop dijken moeten versterken of boeren moeten waarschuwen eerder te oogsten. Bij hele zware regenval weten we dat we een gebied verderop moeten evacueren.” Sinds een paar jaar kan het Rode Kruis op basis van zulke ‘triggers’ ook al vooraf geld beschikbaar stellen aan een land, niet pas na de overstroming.

Wanneer het Rode Kruis waarschuwt voor extra rampen, is de logische verwachting dat de organisatie oproept tot donaties. Dat is voor mogelijke El Niño-rampen nog niet het geval. “We geven nu alleen nog een vroege waarschuwing.” Hoewel de organisatie benadrukt dat het meer geld en hulp van landen nodig heeft bij een toename van extreem weer, vraagt het pas om concrete donaties wanneer een orkaan of droogte daadwerkelijk plaatsvindt. “Mensen geven pas geld als ze weten waarvoor het is.”

In het beste geval vallen de gevolgen van El Niño dit jaar mee en worden kwetsbare gebieden beperkt getroffen. “In het slechtste geval gaan we dit jaar over het getal van 60 miljoen getroffenen heen.” Op dit moment vraagt het Rode Kruis al om 200 miljoen voor de hongercrisis in de Hoorn van Afrika, en Segaar vermoedt dat dit bedrag bij een zware El Niño verder omhoog zal gaan. “Laten we hopen dat het niet nodig gaat zijn, maar we zijn overal op voorbereid.”

