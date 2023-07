Eksters leggen anti-vogelpinnen op hun nest om andere vogels af te weren. ‘Echt hilarisch’

“De eerste minuten heb ik alleen maar gestaard. Ik wist gewoon niet wat ik zag”, vertelt Auke-Florian Hiemstra over het eerste nest van anti-vogelpinnen dat hij te zien kreeg. De eksters hadden zo’n 50 meter aan anti-vogelpinnen verzameld voor hun bouwwerk op een binnenplaats van een ziekenhuis in Antwerpen. Dat zijn minimaal 1500 stekels, waardoor het nest ongeveer één bij één meter groot is.

Hiemstra doet onderzoek naar bijzondere vogelnesten. “Er lag iemand in het ziekenhuis die bekend was met mijn werk en die zag het nest. Toen ben ik direct naar België gesneld om het te bekijken”, licht de bioloog bij Naturalis toe. “Vogels gebruiken de afweerpinnen als wieg voor nog meer vogels. Dat is toch geweldig.”

Eksters bouwen een dak over hun nest. Voor extra bescherming plaatsen ze daarop pinnen, zodat roofvogels op afstand blijven. Ze gebruiken de stekels dus voor hetzelfde doel als mensen: om vogels af te weren. “Dat vind ik echt hilarisch”, grinnikt Hiemstra.

Meestal worden stekelige materialen, zoals meidoorntakken of andere doorns, door eksters gebruikt om hun nest te beschermen. Daar doen ze veel moeite voor. De takken die ze willen gebruiken, worden van bomen gesjord, zelfs als er op de grond genoeg liggen.

Kraaien gebruiken de pinnen om zelf veilig te zitten

Ook kraaien gebruiken de stekels voor de constructie van hun nesten. Zij draaien de pinnen naar binnen, in tegenstelling tot de eksters. Zo kunnen ze zelf veilig zitten. Er zijn volgens Hiemstra ook andere vogels die kunstmatige materialen gebruiken voor hun nesten, maar alleen bij ekster- en kraaiennesten zijn de afweerpinnen gevonden. Breinaalden en prikkeldraad zijn ook erg geliefd ter afweer.

Hiemstra laat weten dat in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in België, Australië en Schotland, vogels zich ook druk bezighouden met de ijzeren stekels. Zo vertelt hij over een kaketoe in Australië die stuk voor stuk de vogelpinnen lostrekt, waardoor de hele stoep vol ligt met het afweersysteem.

Het is niet duidelijk of de vogels de pinnen gebruiken bij gebrek aan natuurlijke materialen in de stad, of omdat ze er bewust voor hebben gekozen vanwege de betere kwaliteit. “Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er door het bouwen met anti-vogelpinnen ook echt meer jonkies komen en het dus evolutionair voordeel heeft”, vertelt Hiemstra. Ook laat hij met trots weten dat het ijzeren eksternest uit Antwerpen nu te bewonderen is in Naturalis.

