Eerste doelwit van activistische beleggers: oliebedrijf BP

De grote olie- en gasbedrijven kunnen groen vuurwerk verwachten op hun komende aandeelhoudersvergaderingen. Het Britse BP is donderdag in Londen als eerste aan de beurt, in mei volgen onder meer Shell en ExxonMobil.

Of het er zo chaotisch aan toe zal gaan als maandag bij ING, waar klimaatactivisten de vergadering stil legden met protesten, is de vraag. De rebellie zal in ieder geval komen van grote beleggers die ontevreden zijn over het klimaatbeleid van BP. De fossiele multinational maakte in februari bekend de klimaatdoelen een tandje terug te schroeven. Die mededeling volgde kort op de recordwinst van 27 miljard dollar over 2022 die BP wist bij te schrijven dankzij de hoge energieprijzen.

BP roept toorn op met terugschroeven klimaatambities

Terwijl het olie- en gasbedrijf eerder van plan was de uitstoot in 2030 met 35 tot 40 procent terug te brengen, neemt het nu genoegen met 20 tot 30 procent afname over zeven jaar. Die koerswijziging heeft de toorn gewekt van vijf van de grootste Britse pensioenfondsen. Zo’n belangrijk besluit nemen, zonder daarover de toestemming van aandeelhouders te vragen, kan niet, vinden ze. Daarom gaan ze tegen de herbenoeming van bestuursvoorzitter Helge Lund stemmen.

De pensioenfondsen zijn bang dat de slappere klimaatkoers van BP hun beleggingen in gevaar brengt. Ze willen dat het bedrijf zijn bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering levert. Als BP de investeringen in hernieuwbare energie niet opschroeft ten koste van de fossiele activiteiten, bestaat er het gevaar dat de aandelen in het bedrijf op termijn sterk in waarde gaan zakken.

Ook de activistische aandeelhoudersgroep Follow This zal BP op zijn groene verantwoordelijkheid aanspreken. Het in Nederland zetelende Follow This dient al jaren klimaatresoluties in op aandeelhoudersvergaderingen van fossiele bedrijven om ze zo een schoner pad op te krijgen. Steeds meer grote beleggers steunen die voorstellen. De klimaatresolutie bij Shell kreeg vorig jaar steun van aandeelhouders die goed waren voor 30 procent van de aandelen.

Nog geen enkele fossiele gigant voldoet aan Parijs

Ook komende donderdag staat er een oproep van Follow This op de agenda. Die vraagt BP om het bedrijfsbeleid in lijn te brengen met de klimaatdoelen afgesproken in Parijs. Nog geen enkele fossiele gigant voldoet daar aan. De resolutie krijgt in ieder geval de steun van de grote Nederlandse pensioenfondsen PGGM en PMT en van het grote Britse ambtenarenfonds LAPFF.

Tot teleurstelling van Follow This zal een van de grootste beleggers ter wereld, het Noorse staatsfonds, tegen de resolutie stemmen. Het fonds, zelf rijk geworden met olie en gas, had eerder juist aangekondigd klimaatplannen van bedrijven scherper te gaan beoordelen. De reden achter de tegenstem is niet bekend gemaakt. ‘Het Noorse fonds faalt bij de eerste test van het eigen nieuwe stembeleid op het gebied van klimaat’, stelt Follow This tegenover persbureau Reuters.

Op alle aandeelhoudersvergaderingen van de vijf grote fossiele beursgenoteerde bedrijven, staat klimaatresoluties van Follow This op de agenda. Het gaat naast BP om Shell, TotalEnergies, ExxonMobil en Chevron. Die bij TotalEnergies wordt ingediend namens een groep van zeventien beleggers, gezamenlijk goed voor een belegd vermogen van ruim duizend miljard euro. Het is voor het eerst dat zo’n grote groep vooraf om groene actie vraagt. Vier Nederlandse beleggers doen mee aan de oproep aan TotalEnergies om klimaatbestendig te worden: Achmea, ASR, MN en PGGM.

