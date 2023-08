‘Eerlijk? Maak dan de heffing op zonnestroom inkomensafhankelijk’

Shivant Jhagroe, onderzoeker duurzame transitie aan de Universiteit Leiden, staat bekend als de man die waarschuwt voor een ‘eco-elite’. Die term vat zijn schrikbeeld samen: een toekomstige samenleving waarin alleen de rijken duurzaam leven, terwijl armere mensen verstoken blijven van warmtepomp en e-auto.

Dat zou fnuikend zijn voor een brede klimaataanpak, stelt Jhagroe. De veelbesproken heffing op teruggeleverde zonnestroom door Vandebron en mogelijke afbouw van ‘saldering’ lijkt tegemoet te komen zijn pleidooi voor een ‘eerlijke transitie’. Panelenbezitters ontvangen minder voordelen, wat mensen zónder panelen belastinggeld scheelt.

Eerlijk dus, minder voordeel voor panelenbezitters?

“Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad een goede move. Een heffing voor mensen die zonnestroom terugleveren, kan zorgen voor een eerlijkere verdeelsleutel. Toch denk ik dat de keuze niet helemaal goed doordacht is. Want niet iedereen met zonnepanelen is per se rijk. En je kunt ook steenrijk zijn, maar toch geen zonnepanelen hebben of willen. Dus het is niet zwart-wit wie een hoge of lage heffing zou moeten bijdragen.

“Verdere differentiatie van een heffing is daarom nodig om tot een echt eerlijke en genuanceerde uitwerking te komen. Om dat te bereiken zouden inkomen en vermogen factoren moeten worden die meewegen om de hoogte van een heffing die iemand betaalt te bepalen. De overheid zou dat kunnen regelen door economische ongelijkheid mee te nemen in klimaatbeleid. Dat lukt niet door de tarieven een beetje te verschuiven, het vergt een integrale aanpak.”

Verloopt de duurzame transitie verder al enigszins eerlijk?

“Ik ben nu een jaar of zes, zeven bezig om aandacht te vragen voor dreigende scheefgroei in de duurzame transitie. Heel langzaam begint er bewustzijn te komen voor het feit dat de klimaattransitie een sociaaleconomisch vraagstuk is.

“Je ziet dat nu ook in de verkiezingscampagne terugkomen, politici zoals Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA, red.) en Pieter Omtzigt (NSC, red.) pleiten voor een eerlijke verduurzaming. Steeds breder, ook buiten de milieubeweging, ontstaat aandacht voor een eerlijke transitie, dat stemt mij optimistisch. Het is goed dat de discussie over zoiets als de panelenheffing het groene verdelingsvraagstuk op scherp zet.

“Tegelijk zie je dat veel subsidies voor mensen met lagere inkomens nog niet bereikbaar zijn. Je hebt een startkapitaal nodig om de subsidie, eigenlijk een soort bonus die de overheid op een eigen investering bijlegt, te kunnen benutten. De onderliggende aanname van huidige subsidieregelingen is nog: iedereen kan er in principe aanspraak op maken. Dat klopt niet. En los van het geld speelt ook het verschil in netwerk en kennis een rol: je moet als burger weten bij welk lokaal je moet zijn en hoe fiscale regelingen werken. Dat lukt niet iedereen.”

Valt dat te doorbreken?

“Om duurzaamheid breed bereikbaar te maken, zou de focus van de aanpak moeten liggen op mensen met weinig middelen. Nu legt de overheid de bal bij de burgers neer, maar een gerichte ondersteuning kan de lagere economische sociale klasse ondersteunen om milieumaatregelen te nemen.

“Dan heb ik het niet alleen over zonnepanelen, maar over brede maatschappelijke veranderingen. Hulp bij de toegang tot openbaar vervoer, gasloze woningen, gezonde voeding. Alleen wanneer de overheid kwetsbare groepen als uitgangspunt van het beleid neemt, kan het onderscheid tussen een ‘groene elite’ en een ‘grijze klasse’ worden afgewend. Vanwege hoge prijzen door de energiecrisis en toenemende armoede is ongelijkheid een probleem dat de overheid moet gaan pareren met een adequate klimaataanpak. De ongelijkheid die er is moet aan de basis van keuzes staan.”

Shivant Jhagroe Beeld TU Eindhoven

