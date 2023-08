Een Vlaamse partij pleit voor vrij wildkamperen. Willen we dat in Nederland ook?

Officieel heet het het allemansrecht: het recht om overal je kampeertentje neer te kunnen zetten. In Nederland bestaat dat recht niet. Wildkamperen is illegaal en er staat een boete van 150 euro op.

In landen als Noorwegen en Zweden is het vrij kamperen daarentegen onderdeel van de cultuur. Daar mag het bijna overal, op voorwaarde dat kampeerders hun plek netjes achterlaten en wegblijven bij landbouw en woningen.

De politieke partij Groen uit Vlaanderen wil het allemansrecht in Vlaanderen introduceren, omdat mensen zich volgens hen dan meer kunnen verbinden met de natuur. Co-voorzitter van de partij, Jeremie Vaneeckhout, heeft aangekondigd een voorstel daartoe in te dienen bij het Vlaamse Parlement. “Tijd buiten doorbrengen is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid”, schrijft Vaneeckhout op LinkedIn. “Onze natuur meer openstellen, kan een eenvoudige manier zijn om mensen naar buiten te lokken.”

Pasar, een Belgische vrijetijdsorganisatie, vindt dit een minder goed plan. Het kleine, volle Vlaanderen is niet te vergelijken met de uitgestrekte natuur in Scandinavië, vindt ze.

Allemansrecht in Nederland

In België zijn de meningen dus verdeeld en moet nog blijken of het allemansrecht er komt. Hoe zit dat in Nederland? Pleiten groene politici in Den Haag ook voor het allemansrecht?

GroenLinks sluit niet uit dat zij net zoals de zuiderburen werk gaat maken van het allemansrecht, zegt een woordvoerder, maar voorlopig staat het niet op de agenda. Het vergt te veel uitzoekwerk en de partij heeft op dit moment andere prioriteiten.

De Partij voor de Dieren vindt de legalisering van wildkamperen geen goed idee. De Nederlandse natuur staat al onder druk, zegt een woordvoerder van de partij, vooral omdat Nederland een klein en dichtbevolkt land is. “Daarom moeten we slim omgaan met de ruimte die beschikbaar is. Naast de woningbouw, landbouw, recreatie en overige infrastructuur blijft er nog maar weinig plek over voor rustige natuur, en die moeten we beschermen.”

Paalkamperen

De invoering van het allemansrecht ligt in Nederland minder voor de hand dan in België. Sterker nog, wildkamperen raakte hier juist uit de gratie de afgelopen jaren. Tot voor kort bestond er een vorm van wildkamperen: het paalkamperen. Staatsbosbeheer had vanaf 2015 gebieden aangewezen, zeventien in totaal, waar binnen een straal van tien meter drie kleine tentjes mochten staan. Wildkampeerders mochten er gratis staan: maximaal drie dagen en onder de voorwaarde dat ze geen afval achterlieten.

Maar in 2020 besloot Staatsbosbeheer de plekken op te heffen. Eerst tijdelijk, daarna permanent, omdat het paalkamperen voor te veel problemen zorgde: voor de coronapandemie maar vooral tijdens de lockdowns. Ten eerste werden er feestjes gehouden, wat niet de bedoeling was. Dat verstoorde de rust van de dieren in de natuur.

Daarnaast ontstonden er onveilige situaties, vertelt Guus Verhorst van Staatsbosbeheer. “Feestende mensen onder invloed vielen kampeerders lastig. Het is voorgekomen dat kampeerders met de staart tussen de benen weer vertrokken”, voegt Verhorst toe. Staatsbosbeheer had niet genoeg handhavers om daar iets aan te doen.

Bovendien maakten daklozen gebruik van de locaties, en ook zij schrokken kampeerders af. “Het ging volledig aan de doelgroep voorbij op die manier”, vertelt Verhorst.

Bij de boer op het erf

Op dit moment zijn er geen organisaties in Nederland die er serieus werk van maken om het allemansrecht in Nederland in te voeren. Zelfs Stichting Wild-kamperen.nl ziet dat het hier ‘gewoon niet mogelijk’ is, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de natuur die onder druk staat.

Er bestaan een paar plekken in Nederland waar een variant van wildkamperen mogelijk is, maar die zijn niet van Staatsbosbeheer. Boeren en bosterreineigenaren kunnen kampeerders verwelkomen voor een korte overnachting. Locaties zijn te vinden op de website van Stichting Wild-kamperen.nl. Die stichting zorgt voor het onderhoud van die plekken en helpt mee aan de inrichting ervan, vertelt medeoprichter Bas van der Voort.

Voorlopig hoeven Nederlanders hun tentje alleen van zolder te halen voor wildkampeervakanties in Noorwegen of Zweden. Maar misschien komt België daar in de toekomst bij.

