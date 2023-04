Een verrassing van de Opec kan de Nederlandse industrie dwars zitten

Saudi-Arabië en acht andere olieproducerende landen gaan vanaf mei dagelijks 1,1 miljoen vaten olie minder produceren. Dat betekent een krappere markt, waardoor de olieprijzen maandag zijn gestegen.

“We voorzagen al dat de oliemarkt in de tweede helft van het jaar een vrij groot tekort zou krijgen. Het is nu duidelijk dat dit tekort nog groter zal zijn”, zegt Warren Patterson van ING, over de aankondiging van Opec+, de groep landen waartoe ook Rusland behoort. Rusland leverde al 500.000 vaten olie minder, en verlengt die maatregel.

ING verwacht dat Brentolie dit jaar boven de 100 dollar per vat uitstijgt. Blijkbaar was Opec+ niet tevreden met een olieprijs van 70 tot 80 dollar, zegt hoofd grondstoffenstrategie Patterson. Wereldwijd worden dagelijks zo’n 100 miljoen vaten olie opgepompt.

Inkomstenbron of kostenpost

Grote olieproducenten zoals Shell of ExxonMobil hebben baat bij hogere prijzen, ze verdienen er lekker aan. Maar voor andere bedrijven zijn fossiele brandstoffen en grondstoffen een kostenpost.

Dure olie kan ervoor zorgen dat de inflatie aan de hoge kant blijft. De centrale banken van Europa en de Verenigde Staten zullen dan minder snel geneigd zijn om het monetaire beleid te versoepelen.

Het afgelopen jaar hebben de Europese ECB en de Amerikaanse Fed de rente laten oplopen, om zo de economie af te remmen en de prijsstijgingen in te tomen. In Nederland is de inflatie gezakt van ruim 14 procent in september vorig jaar naar 4,4 procent in maart. Maar de productiebeperkingen van de Opec+ kunnen er dus voor zorgen dat de rente langere tijd hoog blijft.

Veel minder orders voor de industrie

De Nederlandse industrie heeft last van die hoge rente, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro. In maart is de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie flink afgenomen, nog harder dan in februari al het geval was. “De orderportefeuilles slonken fors, in een mate die voor het laatst is waargenomen aan het begin van de pandemie, en daarvoor in juni 2012.”

Swart baseert zich op de Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie, die het kennisnetwerk Nevi maandag publiceerde. De inkoopmanagers die hiervoor ondervraagd worden, kunnen goed aanvoelen hoe de economie ervoor staat.

De zwakke vraag kan veroorzaakt worden door de hogere rente, zegt Swart. Want die maakt het duurder voor afnemers om voorraden aan te houden. Die voorraden moeten namelijk gefinancierd worden.

Overigens hebben bedrijven ook minder onderdelen, materialen en producten op voorraad, omdat de chaos van de pandemie voorbij is. De verstoorde toeleveringsketens zijn weer hersteld.

De vraag uit de bouw valt terug

De rente speelt ook een rol bij de financiering van industriële goederen, zoals machines. Volgens Swart valt verder de vraag van materialen voor de bouw terug, zoals metaal, rubber en kunststof, chemische producten, glas, beton en elektronica.

Er is ook goed nieuws. Voor het eerst sinds juli 2020 meldt een meerderheid van de ondervraagde inkoopmanagers dat de inkoopprijzen zijn gedaald. Dat komt vermoedelijk vooral door de gedaalde prijzen voor energie en grondstoffen, zegt Swart. “Waarschijnlijk profiteren de energie-intensieve branches daarvan, zoals de chemische industrie, de basismetaalindustrie en de papierindustrie.”

Deze lagere kosten kunnen een verkoelend effect hebben op de inflatie, aldus Swart. Als bedrijven die prijsverlagingen ten minste doorberekenen aan hun klanten.

