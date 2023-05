Een vast energiecontract afsluiten kan weer, maar wie toehapt moet opletten

Energiebedrijven durven het weer aan. Ze bieden huishoudens jaarcontracten voor gas en stroom. “Thuis kiezen voor twaalf maanden zekerheid, met vaste kuub- en kilowattprijzen, kan weer”, zegt energie-expert Joris Kerkhof van vergelijkingsplatform Independer.

Tijdens de energiecrisis piekerden energieleveranciers er niet over. Energie inkopen was plots zo duur en de geopolitieke situatie zo grillig, dat energiebedrijven louter nog variabele marktprijzen boden.

Gevulde gasopslagen

Nu de Europese gasopslagen gevuld zitten en de geopolitieke situatie – hoewel verstoord – relatief stabiel is, buitelen aanbieders weer over elkaar heen met aanbiedingen.

Eén jaar lang garanderen ze een stroom- en gasprijs, meestal iets onder het prijsplafond dat de rijksoverheid dit kalenderjaar, 2023, hanteert. “De geboden vaste tarieven kunnen gunstig uitpakken voor klanten”, zegt Kerkhof.

Zeker voor huishoudens die meer energie verbruiken dan het prijsplafond dekt. Wie meer dan 1200 kuub gas en 2900 kWh per jaar gebruikt, betaalt namelijk deels de actuele marktprijs. Hoewel het Internationaal Energie Agentschap geen prijspieken voorziet, is stijging mogelijk.

Wanneer hap je toe?

“Wie dat niet wil riskeren, kan nu een jaarcontract nemen”, zegt Kerkhof. Daarbij merkt hij wel op: “De prijzen die aanbieders nu hanteren, onder het prijsplafond, liggen nog steeds ruim twee keer hoger dan voor de energiecrisis.”

De million dollar question is volgens de energiemarktkenner: wanneer hap je toe? Wie nu een langlopend contract afsluit, heeft misschien spijt als de prijzen verder dalen. Andersom kan het ook. Kruipen de prijzen omhoog, door toenemend internationaal conflict of koud weer, dan balen afwachtende klanten straks.

Zekerheid

Kerkhof waagt zich niet aan prijsvoorspellingen. Wel heeft hij een advies. Is een tarief schappelijk en goed op te brengen binnen de maandelijkse huishoudkosten, overweeg dan gerust om ja te zeggen tegen een jaarcontract. “Wie drie of vijf jaar zekerheid wil, kan even wachten tot aanbieders ook daarmee komen. Dat zal gebeuren, geleidelijk.”

Wie zijn energieprijs in beton giet, moet extra opletten. Toezichthouder ACM waarschuwt voor sluwe methodes die energieleveranciers mogelijk toepassen om klanten binnen te slepen. Want het gevecht om de energieklant is terug. En daarmee allicht ook de ‘misleidende en agressieve werving’, aldus de ACM.

Nieuwe regels

Dat leveranciers weer op klantenjacht gaan, is deels het gevolg van nieuwe regels. Daarin ligt vast dat klanten een contract van een jaar of langer niet zomaar kunnen opzeggen. Ze betalen per juni de inkomsten die een leverancier daardoor eventueel misloopt.

Stel dat een klant na drie maanden opstapt, dan wordt het verschil tussen het geldende tarief en de actuele marktprijs in rekening gebracht. “Dat kan enorm in de papieren lopen”, zegt Kerkhof. Wie opstapt, wordt mogelijk geconfronteerd met een bericht dat hij of zij duizend euro of meer moet bijbetalen.

Hoge opstapboetes

Tot nu toe was de opstapvergoeding meestal 100 euro, en anders maximaal 250. “Dat waren vaste bedragen. Nu weet je niet precies hoe een opzegboete zal uitpakken.” Vanwege die onzekerheid moeten energieleveranciers bij een beoogde overstap direct melden wat het afscheid zou kosten.

Schrikt een klant zich dan een hoedje, dan kan die, binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen, besluiten om toch de lopende contracttermijn uit te zitten.

Collectieve overstapacties

De mogelijke hoge opstapboetes kunnen hun weerslag hebben op zogeheten collectieve overstapacties. Daarbij vormen energieklanten een groep. Organisaties zoals Vereniging Eigen Huis of de ANWB stapten namens honderden klanten naar energie-aanbieders. De leverancier met het laagste tariefaanbod wint de klantgroep. VEH of ANWB verdiende een paar tientjes per aangeleverde klant.

“Ik verwacht niet dat collectieve overstapacties verdwijnen”, zegt Kerkhof van Independer, dat zelf individuele huishoudens laat overstappen en daar geld aan verdient. Leveranciers moeten bij hun prijsaanbod wel rekening houden met meer afhakende deelnemers, die schrikken van een hoge boete als ze switchen.

“In eerste instantie neemt het overstappen vermoedelijk juist een vlucht”, denkt Kerkhof. Uit ACM-peilingen blijkt dat 70 procent van de Nederlandse energieklanten graag zekerheid wil.

Nu heeft slechts 30 procent zekerheid, de rest heeft tijdens de energiecrisis een variabel contract afgesloten, meestal omdat dit de enige optie was. Zeker als het prijsplafond van de overheid stopt, per januari 2024, kunnen energierekeningen weer omhoogschieten.

