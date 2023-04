Een stikstoftragedie in vijf aktes

De stikstofcrisis: waar begint die eigenlijk? En houdt het ooit op?

Raak jij ook de draad kwijt als het woord ‘stikstofcrisis’ valt? In deze aflevering nemen Nienke Zoetbrood, Hannah van der Wurff en Trouw-redacteur Lukas van der Storm je aan de hand door de laatste vijftien jaar van de Nederlandse stikstofsaga.

Met, zoals een tragedie betaamt: intrige, een catastrofe en een climax. Brengen we de stikstofdiscussie in Nederland tot een goed einde, of gaan we een noodlottige ondergang tegemoet?

Luisteren kan ook via Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplayers

