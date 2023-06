Een stap terug of groot blijven? Verschillen tussen kabinet en boeren bleken onoverbrugbaar

Moet de Nederlandse landbouw een stap terug doen, zodat die binnen de grenzen blijft van wat bodem en natuur aankunnen? Of moeten boeren weliswaar vergroenen en vernieuwen, maar is behoud van de belangrijke positie van de sector daarbij toch prioriteit nummer één?

Dat fundamentele twistpunt over de toekomst van de landbouw is de afgelopen maanden onoverbrugbaar gebleken. LTO trok dinsdagavond definitief de stekker uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Een grote stap voor met name voorzitter Sjaak van der Tak, die er juist erg veel aan was gelegen om tot consensus te komen. Al twee keer eerder lag een forse breuklijn bloot, maar waagde LTO toch weer een nieuwe poging. Nu concludeerde ook Van der Tak dat verder praten zinloos was.

Een stap terug

De aanhoudende crisissfeer rondom stikstof neemt nogal eens het zicht weg op welke kant het kabinet én boerenorganisaties nou eigenlijk uit willen met de landbouw. Precies daarover had het landbouwakkoord duidelijkheid moeten bieden. Maar zes maanden aan gesprekken hebben vooral helder gemaakt dat de uitgangspunten zo fundamenteel verschillen dat een zinvol akkoord onmogelijk is.

Voor het kabinet staat eigenlijk al jaren vast dat de landbouw een stap terug moet doen. Toenmalig minister Carola Schouten kwam in 2018 - nog voor de stikstofcrisis dus - met een visie over kringlooplandbouw. ‘De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar’, waren daarin zo'n beetje haar eerste woorden.

Maar wie de afgelopen maanden drukbezette boerenbijeenkomsten afliep, hoorde een heel ander verhaal. Boerenorganisaties willen misschien best stappen zetten om uit de crisis te komen. Maar zeker níét de stap terug doen die het kabinet voor ogen heeft.

ZLTO, de zuidelijke LTO-tak, hield begin dit jaar een congres in Den Bosch. De afdronk: Nederland moest vooral de sterke strategische positie van de landbouw in de wereld níét opgeven. Bij achterbanbijeenkomsten van LTO en Agractie klonk dit voorjaar vooral vrees door. Vrees dat landbouwgrond verdwijnt ten gunste van natuur of woningbouw. En dat resterende grond ook nog eens minder efficiënt gebruikt kan worden door strengere eisen. Omdat er minder mag worden bemest, of omdat normen komen voor een maximaal aantal koeien per hectare grond.

Hooguit een mooie nichemarkt

Bij dat soort bijeenkomsten blijkt ook telkens dat Nederlandse boeren intrinsiek vooral geloven in een efficiënte, relatief grootschalige landbouw die onderdeel is van een wereldmarkt. Kleinschalig, biologisch, extensief: de meeste boeren vinden het hooguit een mooie nichemarkt. Maar zien het zeker niet als een voorbeeld, een nieuwe norm of een toekomstige standaard.

Het kabinet is er de afgelopen maanden niet in geslaagd om dat perspectief alsnog verleidelijk te maken. Want krijgen boeren ook echt een aantrekkelijke vergoeding als ze met hun bedrijf bijdragen aan landschap of natuur? En zijn supermarkten bereid om meer te betalen als de normen strenger worden? Of staan Nederlandse boeren daar straks juist met 3-0 achter omdat er in het buitenland nog wél goedkoop kan worden geproduceerd? De supermarkten zaten bij het landbouwakkoord aan tafel. Over hun bereidheid tot toezeggingen was minister Piet Adema vorige maand al niet te spreken.

LTO wilde graag

Dat er überhaupt nog tot eind juni is doorgepraat, komt doordat LTO eigenlijk maar wat graag een akkoord wilde. De traditionele behartiger van het boerenbelang is een bolwerk in de polder. Een landbouwakkoord met draagvlak van in elk geval een welwillend deel van de sector was voor LTO ook een signaal geweest richting boerenactieclubs als Agractie en FDF: aan de onderhandelingstafel bereik je meer.

Maar juist die boerenactieclubs houden ook druk op de ketel bij de LTO-achterban. Zij willen onder geen beding de stap terug doen die het kabinet voor ogen heeft. Een stap die LTO misschien nog had kúnnen zetten als het kabinet en de supermarkt echt iets te bieden hadden. Maar zonder harde toezeggingen over alternatieve verdienmodellen voor de boer resteert slechts een gapende kloof. Tussen het kabinet dat vindt dat het minder moet en een sector die niet wil inleveren.

