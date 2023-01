Een speaker die langer dan tien jaar meegaat? Dat zou fijn zijn

Technisch gezien kan een geluidsinstallatie makkelijk een paar decennia mee. Toch halen de meeste de tien jaar niet. Audiomerk Bang & Olufsen wil daar verandering in brengen.

Nee, Bang & Olufsen is niet duurzaam en ja, het bedrijf draagt nog steeds bij aan het afvalprobleem in de audiosector. Hoofd product-circulariteit Mads Kogsgaard Hansen laat er geen twijfel over bestaan. Het woord duurzaamheid vermijdt hij liever, om in plaats daarvan te spreken over ‘lange levensduur’ en ‘circulariteit’.

Om de trend van het steeds sneller afdanken van elektronicaproducten te doorbreken, heeft het Deense audiomerk een draagbare speaker op de markt gebracht die volgens het bedrijf minstens tien jaar mee kan. Dat is volgens Kogsgaard Hansen beduidend langer dan het gemiddelde van vijf tot zes jaar in de rest van de draagbare speaker-industrie.

De draagbare speaker van Bang & Olufsen heeft als eerste in deze sector een Cradle to Cradle (C2C)-certificaat gekregen. Dat certificaat betekent onder andere dat grondstoffen na gebruik in hetzelfde – of een vergelijkbaar – product kunnen worden hergebruikt. Ook moeten de materialen milieuveilig en gezond zijn, zonder schadelijke stoffen of toevoegingen.

Deels op hernieuwbare basis

De C2C-ontwerpprincipes staan volgens Kogsgaard Hansen centraal in alle toekomstige producten van Bang & Olufsen. In 2025 wil het bedrijf tien gecertificeerde producten in het assortiment hebben. De draadloze luidspreker Beosound Level heeft nu een bronzen certificaat, op een ‘schaal’ van basic tot en met platinum. De uiteindelijke score van het product is gelijk aan de laagste score op een van de vijf categorieën.

De helft van het plastic in de draagbare speaker is gerecycled, net als een gedeelte van het houten front in de duurdere variant. De andere materialen, zoals de stof van de speakerhoes, zijn deels op hernieuwbare basis.

Zowel de ‘cosmetische’ als technologische onderdelen van de Beosound level zijn verwisselbaar. Klanten kunnen zelf de behuizing en hoezen van de speaker aanpassen, evenals de batterij vervangen. Voor het vervangen van de zogeheten streaming-module moeten ze naar een professionele reparatiedienst.

De draagbare speaker Beosound Level van Bang & Olufsen. Beeld Bang & Olufsen

De speaker gebruikt slechts de helft van zijn rekenkracht, zodat hij nog een tijdje mee kan. Dat maakt software updates en nieuwe geluidstechnieken mogelijk binnen het huidige model. Mocht een van de speaker-onderdelen kapotgaan, kan hij apart worden vervangen.

Onderdelen vervangen

Willem van Driel, hoogleraar micro-elektronica aan de TU Delft, vindt de C2C-certificering een goede eerste stap. “Het mooie is dat de speaker modulair is opgebouwd, zodat je de onderdelen kunt vervangen. Dat gebeurt nu met schroeven, een klikmechanisme was nog beter geweest. Dat heeft Fairphone ook gedaan.”

Ook het gebruik van gerecycled of hernieuwbaar materiaal in de speaker vindt hij een positieve ontwikkeling, al vraagt hij zich wel af wat er met de afvalstromen gebeurt. “Het is onduidelijk of Bang & Olufsen het product aan het eind van de levensduur terugneemt om te verwerken. KPN heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan met de Experiabox. De box hebben ze gerecycled en de elektronica vernietigd.”

Mads Kogsgaard Hansen benadrukt dat het verlengen van de levensduur op dit moment belangrijker is dan het verwerken van afvalstromen. “De opbrengst van sommige materialen bij recycling is beperkt. Hout, plastic en aluminium zijn doorgaans redelijk goed recyclebaar, elektronica-onderdelen of batterijen niet. Daarom kunnen we die beter zo lang mogelijk in de roulatie houden.”

Dat betekent ook het langer aanhouden van onderdelen en reparatiediensten. “Dat is voor bedrijven vaak een grote kostenpost,” zegt Van Driel. “Bovendien is het onduidelijk of Bang & Olufsen de garantie ook verlengt. De standaardgarantie is twee jaar, terwijl deze speaker minstens tien jaar mee moet kunnen.” Kogsgaard Hansen laat weten dat de garantie voor de Beosound speaker drie jaar is en dat er tien jaar ondersteunende service beschikbaar is.

‘De meeste geluidsinstallaties kunnen 30 tot 40 jaar mee’

Daar komt nog bij dat de Beosound Level met 1400 euro voor het instapmodel behoorlijk prijzig is. Hoewel recensenten de geluidskwaliteit van de speaker roemen, benadrukken ze ook dat je voor de helft tot een derde van de prijs een goed alternatief hebt.

“Level is de best beschikbare speaker op batterijen,” schrijft het Brits-Amerikaanse technologietijdschrift Wired. “De Sonos Move (£399) is een geweldige allrounder, en de op één na beste draagbare optie, maar hij verbleekt in de vergelijking. Puur vanuit audioperspectief is er niets op batterijen dat zelfs maar in de buurt komt van de BeoSound Level.”

Op de website Expertreview wordt als nadeel genoemd dat de speaker geen afstandsbediening of aparte sub woofer heeft. Techhive benadrukt dan weer het belang van een stevige reishoes voor als je de speaker wilt meenemen naar het park. De recensent van FWD Magazine vindt de Beosound Level juist een tijdloos en luxe product dat veel beter is dan dat van de concurrenten.

Toch staat of valt de mate van duurzaamheid van de draagbare speaker bij de uiteindelijke gebruiksduur. “De meeste geluidsinstallaties kunnen 30 tot 40 jaar mee,” zegt Van Driel. “Oude Philips-radio’s werken in principe nog prima. De economische gebruiksduur is meestal veel korter, eerder een jaar of tien.” Het is afwachten of de Beosound Level met de circulaire snufjes die periode volmaakt.