Een rijtjeshuis, maar dan anders, kan helpen bij het woningtekort

Nederland heeft veel meer woningen nodig, ja. Maar wat voor woningen? Huizensite Funda ziet een gapend gat tussen wat woningzoekers nodig hebben en wat er tegenwoordig te koop is. Het meeste is te duur en te groot. Bouwbedrijf Van Wijnen ging met die gedachte aan de slag en liet twee architectenbureaus, Heren 5 en Dingeman Deijs, iets nieuws ontwerpen: het alles-op-een-rijtje-huis.

Van Wijnen ziet er een markt in. In de rijtjeshuizen die het wil ontwikkelen en bouwen past van alles. Zoals een huis met een tweede woning op de bovenverdieping. Of een huis met aan de voor- én achterkant een woning. En omdat mensen graag in een hoekhuis wonen, bedacht Van Wijnen samen met de architecten: waarom niet twee huizen aan de kop van een blok? Met al deze varianten passen er tot twee keer zoveel woningen op hetzelfde grondoppervlak, en daardoor vallen deze rijtjeshuizen een stuk goedkoper uit.

De gegevens van Funda zijn duidelijk genoeg. De site ging een jaar lang na over wat voor soort woningen huizenzoekers daadwerkelijk contact zochten met bijvoorbeeld een makelaar – al die mensen die dromend van kastelen op Funda rondneuzen, werden dus niet meegerekend. Verreweg de meeste van die contactaanvragen gingen over woningen met een vraagprijs tot drie ton.

Twee of drie kamers is genoeg

Voor dat geld vragen woningzoekers niets buitenissigs, want opmerkelijk genoeg trokken woningen met slechts 50 vierkante meter de meeste aanvragen; ook voor de categorieën tot 75 en 100 vierkante meter was meer interesse dan voor grotere woningen. En voor veel mensen blijken twee of drie kamers genoeg. “De meesten zijn heel realistisch met hun wensen”, zegt Meryl van de Sandt van Funda.

Toch hebben ook mensen met dit soort wensen weinig te kiezen op de woningmarkt van nu. Nog geen kwart van het aanbod telt twee of drie kamers, slechts 14 procent is kleiner dan 75 vierkante meter. Driekwart van alle woningen op Funda is bovendien duurder dan drie ton: een bestaande woning kost gemiddeld bijna vier ton, een nieuwbouwwoning zelfs 468.000 euro. Dat is voor veel mensen te duur, een belangrijke reden dat de bouw van nieuwe woningen nu sterk terugvalt.

“De oplossing van het woningtekort is dus niet zozeer dat we véél woningen bouwen”, zegt Funda-topman Joost Dop, “maar dat we de juiste woningen bouwen.” 60 procent van de huishoudens woont in een rijtjeshuis, legt hij uit. “Maar de vraag naar woningen is nog nooit zo divers geweest als nu. Behalve gezinnen zijn er bijvoorbeeld steeds meer ouderen en vooral ook veel meer alleenstaanden. Voor velen van hen is zo'n traditioneel rijtjeshuis te duur en te groot.”

Ook dorpen hebben behoefte aan klein

De Funda-gegevens werpen nieuw licht op een discussie die al langer loopt onder woningmarktdeskundigen: is er meer behoefte aan appartementen, vooral in de stad, of moeten er juist veel meer eengezinswoningen gebouwd worden? “In de steden zien we de trend naar kleiner wonen al een tijdje”, zegt projectontwikkelaar Sander Koekoek van Van Wijnen. “Maar nu blijkt dat er ook in de dorpen behoefte aan is.”

Mensen willen niet per se kleiner wonen, voegt Koekoek eraan toe, ze willen vooral betaalbaar wonen. Tegelijkertijd stellen ze prijs, zo blijkt uit ander Funda-onderzoek, op ruimte en licht. “Met ‘Alles op een rijtje’ brengen we die wensen samen: betaalbaar, klein, maar met een heel ruimtelijk gevoel.”

Van Wijnen is al in gesprek met gemeenten en woningcorporaties over zijn nieuwe rijtjeshuis en gaat er binnenkort ook de boer mee op op vastgoedbeurs Provada. In Harderwijk gaat waarschijnlijk volgend jaar al de bouw van het eerste rijtje van start. Er is veel belangstelling, zegt Koekoek. “Dit kon weleens heel groot worden.”

‘Betaalbaar bouwen kan nog steeds’ Bouwbedrijf Van Wijnen doet er niet aan mee. Vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en bouwondernemingen klagen: vanwege de hoge rente, inflatie en stijgende bouwkosten is het lastig nog iets te verdienen aan nieuwbouw. En dan eist minister Hugo de Jonge ook nog eens dat twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ is, terwijl juist op dure woningen winst valt te maken. Maar Van Wijnen zag al eerder aankomen dat de markt voor duurdere huizen zou inzakken, zei topman Peter Hutten in maart bij de presentatie van de jaarcijfers. Van de 4200 woningen die het bedrijf vorig jaar bouwde, viel 70 procent in de categorie betaalbaar. Dat kan dus nog steeds. Om dat voor elkaar te krijgen, mikt Van Wijnen vooral op geïndustrialiseerde bouw: onderdelen worden in de fabriek gemaakt en op locatie alleen nog maar in elkaar gezet. Zo zullen ook de nieuwe rijtjeshuizen gebouwd worden, zegt projectleider Koekoek.

Lees ook:

Flinke dip in nieuwbouw verwacht, minister Hugo de Jonge wil terugval te lijf

De nieuwbouw van woningen dreigt sterk terug te vallen, terwijl de behoefte eraan groeit. Minister De Jonge neemt zelf maatregelen én hoopt dat marktpartijen snel nieuwe plannen maken.